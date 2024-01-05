Фактором поддержки рынка акций РФ выступает зимний дивидендный сезон - БКС Экспресс

Фактором поддержки рынка акций РФ выступает зимний дивидендный сезон, говорится в комментарии БКС Экспресс.

"Индекс Мосбиржи завершил второй торговый день 2024 года сдержанным ростом на 0,22%. Участники торгов начали выборочно фиксировать позиции. Все сектора кроме строительного выросли второй день подряд. Объемы торгов по бумагам состава индекса снизились до 27 млрд руб. с 31,5 млрд, и остаются пониженными относительно среднего. Технически индекс Мосбиржи замедлил подъем на подходе к обозначенному сопротивлению в районе 3150 пунктов. Какое-то время он может оставаться под данной отметкой, но в целом продолжается волна роста в рамках боковика 3000-3300 пунктов. Пробой сопротивления может придать некоторое ускорение. В январе фактором поддержки нашего рынка акций выступает реинвестирование дивидендов в рамках сезона промежуточных выплат", - пишут аналитики.

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