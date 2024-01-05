Единой динамики на рынках акций нет, Brent у $78 за баррель

Dow Jones завершил торги слабым повышением, S&P 500 и Nasdaq упали. Рынки акций АТР в основном снижаются, Япония растет на максимальном за 2 года доверии потребителей. Нефть восстанавливается после спада накануне, Brent у $78 за баррель.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Nasdaq падает уже пять сессий подряд - это самый длительным период непрерывного уменьшения индекса с октября 2022 года, отмечает Market Watch.

Давление на американский рынок акций оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также опасения трейдеров, что скачок котировок акций в конце 2023 года был чрезмерным.

Кроме того, трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов понижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации протокола декабрьского заседания американского ЦБ, а также данных по рынку труда США.

Участники заседания ФРС, прошедшего 12-13 декабря, отмечали "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выражали намерение начать смягчение денежно-кредитной политики, если этот прогресс продолжится, говорится в протоколе, обнародованном в среду. В то же время некоторые члены руководства ФРС по-прежнему подчеркивали наличие рисков резкого ухудшения условий в экономике и допускали, что центробанк может быть вынужден удерживать ставки высокими дольше, чем ожидает рынок, говорится в документе.

Данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, показали, что он сохраняет устойчивость, пишет Market Watch. Согласно отчету отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в декабре увеличилось максимально за 4 месяца - на 164 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года теперь оценивается трейдерами в 62,1% против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.

Акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) упали в цене на 5,1% по итогам торгов. Оператор аптечной сети зафиксировал более сильные, чем ожидалось, финпоказатели в первом финансовом квартале, однако объявил о сокращении квартальных дивидендов почти в 2 раза.

Бумаги APA Corp. подешевели на 7,4%. Американский производитель нефти и газа объявил о покупке компании Callon Petroleum Co., основные операции которой сосредоточены в Пермском сланцевом бассейне, за $4,5 млрд с учетом долга.

Рыночная стоимость Callon выросла на 2,9%.

Капитализация Conagra Brands (SPB: CAG) опустилась на 1,9%. Чистая прибыль производителя готовых продуктов питания во втором финквартале упала на 25%, выручка уменьшилась на 3,2%, не оправдав ожиданий рынка. Прогноз скорректированной прибыли Conagra на весь фингод также оказался хуже ожиданий экспертов.

Цена акций Mobileye Global Inc., занимающейся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, рухнула на 25%. Компания ожидает, что выручка в первом квартале 2024 года сократится примерно на 50% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года ($458 млн) из-за низкого спроса на ее продукцию. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозируют выручку компании на уровне $557 млн.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 1,3% вслед за ухудшением рекомендации для акций до "нейтрально" с "выше рынка" аналитиками Piper Sandler.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 10,15 пункта (0,03%) и составил 37440,34 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 16,13 пункта (0,34%) - до 4688,68 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 81,91 пункта (0,56%) и составил 14510,3 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу, за исключением Японии.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Список лидеров падения в Гонконге возглавляют бумаги Hansoh Pharmaceutical, дешевеющие на 5,2%.

Также заметно снижается капитализация China Resources Beer (-3,9%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,2%), Alibaba (SPB: BABA) (-3%), Lenovo (-2,6%), Li Ning, Li Auto (SPB: LI) (-2,4% у обеих) и Tencent (SPB: 700) (-2,1%).

Между тем рыночная стоимость Trip.com увеличивается на 4%, ENN Energy Holdings, Wharf Real Estate Investment и Haier Smart Home - на 3,3%, China Merchants Bank - на 2,6%, PetroChina Co. (SPB: 857) и China Mobile (SPB: 941) - на 2,4%.

На следующей неделе рынок ждет данных об инфляции и внешнеторговом балансе Китая.

Японский Nikkei 225 растет на 0,5%.

Индекс доверия потребителей в стране в декабре 2023 года повысился до максимальных за два года 37,2 пункта по сравнению с 36,1 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу японское правительство.

При этом Jibun Bank пересмотрел декабрьское значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии до 51,5 пункта по сравнению с предварительными 52 пунктами. Показатель вырос относительно ноябрьских 50,8 пункта.

Активнее всех в составе Nikkei прибавляют в стоимости акции Konami (+4,6%). Бумаги Tokyu Fudosan Holdings, Nomura Holdings, Daiwa Securities, Mitsui Fudosan и Sumitomo Realty & Development дорожают на 4,1%, Resonac Holdings - на 4%, Kobe Steel - на 3,6%, Rakuten - на 3,5%.

В свою очередь, капитализация Renesas Electronics уменьшается на 4,9%, Nitori Holdings - на 3,6%, Lasertec - на 3%, LY Corp.- на 2,9%, Mercari - на 2,6%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,5%.

Котировки акций Hyundai Motor снижаются на 1,5%, Samsung Electronics - на 0,3%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Цена бумаг Posco растет на 2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Рыночная стоимость BHP уменьшилась на 1%, Rio Tinto - на 1,6%.

Цены на нефть растут утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают данные о запасах в США.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск составляет $77,99 за баррель, что на $0,4 (0,52%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты опустились в цене на $0,66 (0,8%), до $77,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,54 (0,75%) и составили $72,73 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $0,51 (0,7%), до $72,19 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило в четверг Минэнерго страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей.

Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей, что стимулировало опасения в отношении спроса на топливо и оказало давление на нефтяной рынок накануне.