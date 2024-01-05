Индекс Мосбиржи, скорее всего, в пятницу будет торговаться в диапазоне 3080-3200п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 3080-3200 пунктов, полагают аналитики "Цифра брокера".

"Российский фондовый рынок сохраняет оптимизм, несмотря на смешанные настроения на внешних торговых площадках, - отмечается в комментарии. - Индекс Мосбиржи повысился на незначительные 0,19%, до 3136,07 пункта. Индекс РТС вырос на 0,84%, до 1082,11 пункта, на фоне укрепления рубля к корзине мировых валют. В отраслевом разрезе негативную динамику показал индекс строительных компаний. В четверг утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,53%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,13%".

Аналитики ожидают, что на фоне умеренной активности индекс Мосбиржи будет торговаться в узком диапазоне 3080-3200 пунктов. Инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям "Татнефти", "Новошипа", "Роснефти" и "Магнита", учитывая предстоящие на следующей неделе закрытия реестров акционеров этих компаний для последующей выплате дивидендов.

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