Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу, активность торгов очень низкая

Москва. 5 января. Евро и китайский юань слегка снизились на Московской бирже на старте торгов в пятницу, из-за в целом низкой активности торгов на бирже сделок с долларом США по данным на 7:10 мск не было; рубль немного укрепляется благодаря растущей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс евро составил 99,7675 руб./$1 (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом оказался на 57,56 копейки выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,1 копейки - до 12,665 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост валютного курса рубля, наблюдаемый в начале торгов 5 января, связан, прежде всего, с наметившимся повышением мировых цен на нефть после их снижения накануне. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке в целом остается очень низкой из-за официальных выходных дней в России в период с 1 по 8 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:10 мск повысилась на 0,41%, до $77,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,62%, до $72,64 за баррель.

Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках остается противоречивой. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу показывают смешанную динамику. Так, японский Nikkei 225 подрастает на 0,68%. Китайский индекс CSI300 прибавляет в ходе торгов 0,17%, в то время как гонконгский Hang Seng опускается на 0,14%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,08%, а южнокорейский Kospi Composite снижается на 0,38%.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились. Nasdaq падает уже пять сессий подряд - это самый длительным период непрерывного уменьшения индекса с октября 2022 года. Давление на американский рынок акций оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также опасения трейдеров, что скачок котировок акций в конце 2023 года был чрезмерным. Кроме того, трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов понижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации протокола декабрьского заседания американского ЦБ, а также данных по рынку труда США.

Участники заседания ФРС, прошедшего 12-13 декабря, отмечали "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выражали намерение начать смягчение денежно-кредитной политики, если этот прогресс продолжится, говорится в протоколе, обнародованном в среду. В то же время некоторые члены руководства ФРС по-прежнему подчеркивали наличие рисков резкого ухудшения условий в экономике и допускали, что центробанк может быть вынужден удерживать ставки высокими дольше, чем ожидает рынок, говорится в документе.

Данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, показали, что он сохраняет устойчивость. Согласно отчету отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в декабре увеличилось максимально за 4 месяца - на 164 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года теперь оценивается трейдерами в 62,1% против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.