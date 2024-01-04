Рынок акций РФ вырос по индексам вторые торги подряд при смешанной динамике "фишек"

Москва. 4 января. Рынок акций РФ в четверг вырос по индексам вторые торги подряд при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и коррекции нефти вниз (Brent просела ниже $78 за баррель после роста днем до $79,4 ). Индекс МосБиржи закрепился выше 3135 пунктов - уровня месячной давности, лидерами роста выступили акции "Магнита" и ряда металлургов во главе с бумагами "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3136,07 пункта (+0,2%, максимум сессии - 3144,25 пункта), индекс РТС - 1082,11 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 91,27 рубля (-0,73 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг торговался в основном в умеренном "плюсе", реагируя на укрепление рубля и сохранение сдержанного ценового оптимизма в нефти.

Внешний фон был в целом нейтральным. Формулировки вышедших накануне протоколов заседания ФРС стали чуть более оптимистичными в отношении прогресса в борьбе с инфляцией и перспектив снижения ставок в текущем году. Декабрьские индексы экономической активности в секторе услуг КНР (Caixin), еврозоны и США вышли лучше прогнозов.

В конце недели будет опубликована важная статистика за декабрь - предварительная оценка ИПЦ еврозоны и отчет по рынку труда США. В пятницу активность инвесторов на российском рынке может быть особенно низкой, сильных движений не ожидается. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 января - 3050-3150 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова, мировые фондовые площадки в начале года выпускают пар, что в значительной степени объясняется перекупленностью и ребалансировкой портфелей биржевых игроков. Кроме того, рынки, возможно, излишне переоценили масштабы вероятного снижения ставки ФРС в этом году.

Протоколы последнего заседания FOMC отразили сбалансированную риторику его участников. Отмечается высокий уровень неопределенности и возможность сохранения ставок на ограничительном уровне в течение некоторого времени. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин накануне заявил, что регулятор по-прежнему оставляет за собой возможность дополнительного повышения ставки (инвесторы в это не поверили) и что, хотя "мягкая посадка" экономики становится все более вероятной, она еще не является гарантированной.

В четверг в США выходящий блок экономической статистики (еженедельная статистика по числу обращений за пособием по безработице, данные ADP по объему найма за декабрь, финальный индекс производственной активности в сфере услуг от Markit за декабрь) может усилить волатильность при нейтральном балансе рисков. Не исключен технический отскок индекса S&P 500 в диапазоне 4690-4720 пунктов, при этом активность торгов останется невысокой в преддверии пятничного отчета по занятости в США.

Вышедшая в четверг статистика ADP по объему найма работников в декабре оказалась сильнее прогнозов, что может быть воспринято инвестсообществом как признак продолжающегося перегрева рынка труда США и спровоцировать дополнительное давление на фондовые индексы. Уверенное движение ниже 4700 пунктов может привести к срабатыванию стоп-лоссов и быстрому тесту индексом S&P 500 зоны 4600-4630 пунктов, полагает Парамонов.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на российском рынке акций сохраняются оптимистичные настроения: рост котировок, несмотря на нестабильный внешний фон, объясняется низкой ликвидностью и активными покупками со стороны частных лиц после длинных праздничных выходных. При этом рынок продолжает следовать сценарию бокового тренда последних месяцев. Ближайший уровень сопротивления для индекса МосБиржи может находиться на уровне 3160 пунктов (50-дневная скользящая средняя), считает эксперт.

Дополнительную поддержку российскому рынку оказывает зимний дивидендный сезон. За декабрь реестры закрыли крупные компании ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром нефть", "Норникель," "ФосАгро" (MOEX: PHOR)), в январе ожидается следующая волна отсечек. В ближайшее время внимание участников рынка сосредоточится на металлургическом секторе. "Северсталь", ММК и НЛМК могут возобновить выплаты дивидендов в текущем году, хотя, возможно, снизят объемы выплат со 100% до 70% от свободного денежного потока. В четверг последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-0,6%, до 148,44 рубля) за 9 месяцев 2023 года (6,32 руб. на акцию), напомнил представитель "Финама".

Опубликованные в среду протоколы ФРС не смогли рассеять опасения инвесторов, сохраняя напряжение на рынках. Из содержания протокола декабрьского заседания ФРС становится очевидным усиление уверенности в том, что инфляция находится под контролем, но в то же время возрастает тревога относительно потенциального ущерба экономике от слишком жесткой денежно-кредитной политики. Сейчас состояние перекупленности и "медвежья" дивергенция предвещают очередной возможный спад на рынке США в первом квартале 2024 года, полагает эксперт.

Прогнозируемые слабые отчеты о прибылях большинства компаний за IV квартал 2023 года могут усилить давление на основные фондовые индексы в начале 2024 года. Согласно прогнозам, сезон отчетности, который начнется в январе, может принести не самые оптимистичные новости. Порядка 65% руководителей компаний, входящих в индекс S&P 500, предполагают, что отчеты будут неблагоприятными, что превышает среднестатистические уровни за прошлые годы.

Цены на нефть локально выросли после сокращения добычи на главном нефтяном месторождении Ливии, что усилило опасения, что растущая напряженность на Ближнем Востоке может нарушить глобальные поставки нефти, отметил Кабаков.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений), однако подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,3-0,5%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,5%, Nasdaq не изменился).

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в декабре вырос до 52,9 пункта с 51,5 пункта в ноябре. Индикатор находится выше пограничной отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, уже 12 месяцев подряд, а его декабрьское значение стало рекордным с прошлого июля.

Сводный индекс тем временем повысился до отметки 52,6 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.

В четверг также были обнародованы европейские индексы менеджеров по закупкам (PMI).

Согласно окончательным данным, сводный PMI в еврозоне в декабре остался на ноябрьском уровне в 47,6 пункта. Предварительная оценка указывала на снижение показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже семь месяцев подряд.

Оценка декабрьского PMI в сфере услуг еврозоны также была повышена по сравнению с предварительными данными - до 48,8 пункта с 48,1 пункта. В ноябре показатель составлял 48,7 пункта.

Согласно данным отраслевой организации ADP, в США в декабре число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 164 тыс. при прогнозах роста на 115 тыс. после ноябрьского прироста на 103 тыс.

По данным Минтруда США, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе составило 202 тыс., тогда как ожидалось 216 тыс.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены скорректировались вниз после дневного роста. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в четверг составила $77,84 за баррель (-0,5% и +3,1% накануне), февральская цена WTI - $72,39 за баррель (-0,4% и +3,3% в среду).

Внимание трейдеров направлено на ситуацию в Ливии, где из-за акций протеста остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара (объем добычи около 300 тыс. баррелей в сутки). Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Вышедшие в 19:00 мск данные Минэнерго США о запасах сырья в стране оказались разнополярными: запасы нефти на неделе 22-29 декабря упали на 5,503 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,73 млн), запасы бензина выросли на 10,9 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 10,09 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+21,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+14,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+11,7%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+11,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+10,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+8,9%).

Подешевели акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,4% и -4,3% "префы"), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-2,3%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,2%), бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,88 млрд рублей (из них 2,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 2,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,71 млрд рублей на акции "Магнита").