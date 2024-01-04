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04 января 2024 года 18:59

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мечела

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Компания преодолела логистические трудности первого полугодия 2023 года и продолжает наращивать производство. В то же время сложилась благоприятная ситуация на рынке угля, поддерживаемая двузначным ростом производства стали в Индии: +12% г/г за 11М23. Это позволит снизить показатель Чистый Долг/EBITDA ниже 2,0х уже по итогам прошедшего года и ниже 1,0х по итогам 2025 года при сохранении текущего уровня цен, - пишут эксперты. - Кроме того, "Мечел" может вернуться к обсуждению дивидендов на привилегированные акции: по итогам 9М23 у компании достаточная стоимость чистых активов по РСБУ. Считаем, что это снимает формальное ограничение, из-за которого не были объявлены дивиденды на привилегированные акции в 2021-2022 гг. Сохраняем положительный взгляд на эмитента: акции компании торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA 12М 2,9x и доходностью FCF около 35% на горизонте года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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