"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Совкомфлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", сообщается в обзоре аналитиков.

"Цена акций эмитента снижается, в четверг они торгуются последний день с дивидендами за 9М23. Акционерам будет выплачено по 6,32 рубля на бумагу, что предполагает дивидендную доходность около 4,2%. Прогноз совокупной дивидендной доходности (промежуточные + годовые) составляет около 15% по текущим ценам. Сохраняется позитивный взгляд на бумаги "Совкомфлота", - указывают эксперты.

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