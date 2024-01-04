S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4690-4720п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на четверг составляет 4690-4720 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Коррекционная динамика индексов в начале года в значительной степени объясняется перекупленностью и ребалансировкой портфелей биржевых игроков. Кроме того, рынок, возможно, излишне переоценил масштабы вероятного снижения ставки ФРС в 2024 году. На наш взгляд, в начале торгов в четверг амплитуда колебаний котировок может расшириться в связи с макроэкономическими релизами. Предполагаем среднюю внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков, не исключая технический отскок. Для индекса S&P 500 ориентируемся на диапазон 4690-4720 пунктов, - пишет эксперт в обзоре. - Ожидаем, что торги будут носить относительно спокойный характер в преддверии отчета по занятости. В случае если объемы найма, по данным ADP, окажутся выше консенсуса, это будет воспринято инвестсообществом как признак продолжающегося перегрева рынка труда и может спровоцировать дополнительное давление на фондовые индексы".

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