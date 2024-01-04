Рубль умеренно укрепляется в четверг днем благодаря растущей нефти, отыграл часть потерь среды

Москва. 4 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг; рубль, заметно упавший накануне, 4 января смог частично восстановить потери в основных валютных парах благодаря растущей второй день подряд нефти.

Курс доллара США составил 91,5525 руб./$1 в 15:00 мск, что на 44,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 100,2 руб./EUR1, подешевев на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 26 копеек - до 95,44 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4 копейки - до 12,712 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренное укрепление к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 4 января благодаря как растущим второй день подряд ценам на нефть, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке остается в целом пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Цены на нефть продолжают расти в четверг на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $78,9 за баррель, что на 0,83% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,09%, до $73,49 за баррель.

Накануне оба сорта подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти. Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом.

Внимание трейдеров направлено также на ситуацию в Ливии, где из-за акций протеста остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара. Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

В четверг в 19:00 мск Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также повышение резервов бензина и дистиллятов на 2,32 млн баррелей и 2,6 млн баррелей соответственно.

Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду, участники рынка оценивали статданные и протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря.

"Участники заседания полагают, что ставка, скорее всего, находится на пиковом уровне данного цикла или близко к нему", - отмечается в протоколе. Формулировки в протоколе стали более оптимистичными, чем в предыдущем. Так, участники отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение снизить ставку, если этот прогресс продолжится.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре увеличился до 47,4 пункта с 46,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 47,1 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 14 месяцев подряд.

Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках в четверг днем несколько улучшилась. В частности, фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 к середине дня демонстрирует рост на 0,05%, фондовые индексы большинства стран Западной Европы также слегка поднимаются после заметного падения накануне. Британский индикатор FTSE 100 в четверг днем повышается на 0,12%, французский CAC 40 - на 0,06%. Испанский индекс IBEX 35 прибавляет 0,64%, итальянский FTSE MIB - 0,3%. И лишь германский DAX теряет в ходе торгов 0,04%.

В четверг были обнародованы европейские индексы менеджеров по закупкам (PMI). Согласно окончательным данным, сводный PMI в еврозоне в декабре остался на ноябрьском уровне в 47,6 пункта. Предварительная оценка указывала на снижение показателя до 47 пунктов. Сводный PMI в еврозоне остается отметки в 50 пунктов уже семь месяцев подряд. Оценка декабрьского PMI в сфере услуг еврозоны также была повышена по сравнению с предварительными данными - до 48,8 пункта с 48,1 пункта. В ноябре показатель составлял 48,7 пункта.

Сводный PMI в Германии опустился в декабре до 47,4 пункта (предварительно - 46,7 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, во Франции - вырос до 44,8 пункта (предварительно - 43,7 пункта) с 44,6 пункта. В Италии индикатор увеличился до 48,6 с 48,1 пункта месяцем ранее, в Испании - до 50,4 с 49,8 пункта.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.