Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Ozon, HeadHunter и МТС - ПСБ

Котировки акций российских телекоммуникационных и интернет-компаний могут показать динамику "лучше рынка" в текущем году, предпочтение стоит отдать бумагам Ozon, HeadHunter и "МТС", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Сегмент IT и ТМТ выглядит уверенно за счет меньшей чувствительности к макрорискам и потенциала активного развития продаж внутри РФ на фоне повсеместной цифровизации и ухода иностранных компаний. Сектор демонстрирует умеренную долговую нагрузку при стабильной генерации денежного потока. В 2024 году драйвером роста станет дальнейшее развитие e-commerce, цифровых сервисов, финтех решений. Некоторое давление на финпоказатели компаний отрасли могут оказать проблемы с поставками оборудования, на котировки - колебания общерыночных настроений (сегмент характеризуется высокой бетой) в условиях высоких ставок и редомициляции компаний. Здесь отдаем предпочтение эмитентам, предлагающим экосистемные решения и наращивающим сетевой эффект", - пишут эксперты в своей стратегии на 2024 год.

"Ozon - главный бенефициар бума электронной коммерции в России. Благодаря этому за прошедшие 9М23 GMV компании увеличился в два раза в сравнении с результатами прошлого года. Количество заказов достигло 639 млн, рост в 2,2 раза. Отсутствие чистой прибыли связано с активной фазой развития бизнеса. Допускаем снижение темпов роста прибыли, но ожидаем, что компания покажет положительную чистую прибыль уже в 2025 году", - указывают эксперты.

"HeadHunter выигрывает от складывающегося дефицита кадров и высокого спроса на персонал. Поэтому у бизнеса нет трудностей с генерацией стабильного денежного потока. Но ключевой момент в кейсе эмитента - будущая редомициляция, которая даст возможность вернуться к выплате дивидендов", - отмечают в ПСБ.

"Бумаги "МТС" показали слабую динамику в 2023 году ввиду роста ключевой ставки, снизившего спрос на бумаги со стабильным бизнесом. Вместе с тем дивидендная доходность выглядит комфортной: по нашим оценкам, дивиденд за 2023 год может составить примерно 34 руб./акцию или около 13,5%. И по мере снижения ставки в 2024 году бумаги эмитента вполне способны показать опережающую рынок динамику. Поддержку финпоказателям и котировкам компании может оказать ожидаемое утверждение механизма индексации тарифов сотовых операторов на уровне ИПЦ", - указывают аналитика банка.

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