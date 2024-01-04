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04 января 2024 года 11:35

Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик, игроки выборочно фиксируют прибыль

Москва. 4 января. Рынок акций РФ после позитивного открытия торгов в четверг на фоне подорожавшей нефти (Brent поднялась к $79 за баррель) залег в боковик при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3138,66 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1084,04 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 91,19 рубля (-0,81 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,9% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8% и -0,8% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, американские фондовые площадки в среду показали падение второй день подряд, инвесторы фиксировали прибыль после успешного завершения 2023 года.

Опубликованные протоколы ФРС в среду не смогли рассеять опасения инвесторов, сохраняя напряжение на рынках. Из содержания протокола декабрьского заседания ФРС становится очевидным увеличение уверенности в том, что инфляция находится под контролем, но в то же время возрастает тревога относительно потенциального ущерба экономике от слишком жесткой денежно-кредитной политики. Сейчас состояние перекупленности и "медвежья" дивергенция предвещают очередной возможный спад на рынке США в первом квартале 2024 года, полагает эксперт.

Прогнозируемые отрицательные отчеты о прибылях большинства компаний за IV квартал 2023 года могут усилить давление на основные фондовые индексы в начале 2024 года. Согласно прогнозам, сезон отчетности, который начнется в январе, может принести не самые оптимистичные новости. Порядка 65% руководителей компаний, входящих в индекс S&P 500, предполагают, что отчеты будут неблагоприятными, что превышает среднестатистические уровни за прошлые годы.

Цены на нефть выросли после сокращения добычи на главном нефтяном месторождении Ливии, которая усилила опасения, что растущая напряженность на Ближнем Востоке может нарушить глобальные поставки нефти.

Тем временем на российском рынке акций сохраняются оптимистичные настроения: рост котировок, несмотря на нестабильный внешний фон, объясняется низкой ликвидностью и активными покупками со стороны частных лиц после длинных праздничных выходных. При этом рынок продолжает следовать сценарию бокового тренда последних месяцев. Ближайший уровень сопротивления для индекса МосБиржи может находиться на уровне 3160 пунктов (50-дневная скользящая средняя), считает Кабаков.

Дополнительную поддержку российскому рынку оказывает зимний дивидендный сезон. За декабрь реестры закрыли крупные компании ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "Норникель," "ФосАгро" (MOEX: PHOR) ), в январе ожидается следующая волна отсечек. В ближайшее время внимание участников рынка сосредоточится на металлургическом секторе. "Северсталь", ММК и НЛМК могут возобновить выплаты дивидендов в текущем году, хотя возможно снизят объемы выплат со 100% до 70% от свободного денежного потока. В четверг последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) за 9 месяцев 2023 года (6,32 руб. на акцию), напомнил представитель "Финама".

В США в среду индексы завершили торги снижением на 0,8-1,2% на опасениях, что недавнее ралли на мировых рынках акций было чрезмерным; участники рынка оценивали статданные и протокол декабрьского заседания ФРС.

Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря.

"Участники заседания полагают, что ставка, скорее всего, находится на пиковом уровне данного цикла или близко к нему", - отмечается в протоколе.

Формулировки в протоколе стали более оптимистичными, чем в предыдущем. Так, участники отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение снизить ставку, если этот прогресс продолжится.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре увеличился до 47,4 пункта с 46,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали роста индекса до 47,1 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 14 месяцев подряд.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), однако "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,2%).

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в декабре вырос до 52,9 пункта с 51,5 пункта в ноябре. Индикатор находится выше пограничной отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, уже 12 месяцев подряд, а его декабрьское значение стало рекордным с прошлого июля.

Сводный индекс тем временем повысился до отметки 52,6 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают расти после скачка накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $78,87 за баррель (+0,8% и +3,1% накануне), февральская цена WTI - $73,47 за баррель (+1,1% и +3,3% в среду).

Добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 29 декабря резервы нефти в Штатах упали на 7,42 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,97 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,73 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+8,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+6,7%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4%).

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-1,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,7% и -2,1% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,42 млрд рублей (из них 1,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 1,17 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 431,39 млн рублей - на акции "Магнита").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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