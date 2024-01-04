Нефть продолжает дорожать

Рынок акций США снизился по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду, участники рынка оценивали статданные и протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы.

Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря.

"Участники заседания полагают, что ставка, скорее всего, находится на пиковом уровне данного цикла или близко к нему", - отмечается в протоколе.

Формулировки в протоколе стали более оптимистичными, чем в предыдущем. Так, участники отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение снизить ставку, если этот прогресс продолжится.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре увеличился до 47,4 пункта с 46,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали роста индекса до 47,1 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 14 месяцев подряд.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 0,8% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендации для них до "нейтрального" уровня с "выше рынка".

Цена бумаг фармкомпании Moderna Inc. (SPB: MRNA) опустилась на 3,5% после взлета на 13% накануне после улучшения рекомендации для них аналитиками Oppenheimer до "покупать".

Капитализация JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) снизилась на 0,4%. Днем ранее рыночная стоимость американского банка обновила исторический максимум.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,76% и составил 37430,19 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подешевевшие на 4,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,8% - до 4704,81 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,18% и составил 14492,21 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг после падения Уолл-стрит накануне.

Основные американские индексы в среду снизились на 0,8-1,2% на опасениях, что недавнее ралли на мировых рынках акций было чрезмерным. Негативная динамика акций США отразилась и на настроении азиатских инвесторов.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря. Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, следует из документа.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается в ходе торгов на 0,77%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в декабре вырос до 52,9 пункта с 51,5 пункта в ноябре. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, уже 12 месяцев подряд, а его декабрьское значение стало рекордным с прошлого июля.

Сводный индекс тем временем повысился до отметки в 52,6 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.

В Гонконге существенное снижение демонстрируют акции JD Health (-2,6%), Budweiser Brewing (-2,2%), Techtronic Industries (-2%) и Alibaba (SPB: BABA) Health (-1,3%).

Заметное падение в Шанхае показывают бумаги Seres Group (-3,2%), Kweichow Moutai (-1,2%), Wuliangye Yibin (-1,7%), Contemporary Amperex (-3.4%) и Longi Green Energy (-2,5%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 0,64%.

Капитализация Tokyo Electron опускается на 5,1%, SoftBank Group - на 4%, Disco Corp. - на 6,6%, Lasertec - на 5,8%, Socionext - на 4,2%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi понизился на 0,95%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,2%.

Акции BHP Group дешевеют на 0,4%, бумаги Rio Tinto - на 0,2%.

Цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого роста по итогам предыдущей сессии.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск составляет $78,61 за баррель, что на $0,36 (0,46%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подскочили в цене на $2,36 (3,1%), до $78,25 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,49 (0,67%) и составили $73,19 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $2,32 (3,3%), до $72,70 за баррель.

Нефть подскочила в цене на новости о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в годовщину его смерти. Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом.

Тем временем добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 29 декабря резервы нефти в Штатах упали на 7,42 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,97 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 19:00 мск в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,73 млн баррелей.