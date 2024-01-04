Золото, скорее всего, будет торговаться в среднем на уровне $2200/унц. в 2024г - "Мои Инвестиции"

Золото, скорее всего, будет торговаться в среднем на уровне $2200 за тройскую унцию в текущем году, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский.

"Цены на золото с начала 2023 года показали рост более чем на 10% г/г (до $2020 за тройскую унцию). Положительная динамика была поддержана устойчивым давлением на затраты мировых производителей (+17% в 3К23 к 1К21, по нашим оценкам), а также сильным спросом со стороны глобальных ЦБ. Дополнительным драйвером для роста цен на золото в 2024 году может стать потенциальное снижение ставки ФРС США на ближайших заседаниях комиссии. Ожидаем, что золото будет торговаться в среднем на уровне $2200 за унцию в 2024 году", - пишут эксперты в обзоре.

"22 ноября 2023 года состоялось IPO "Южуралзолота" на Московской бирже. Сохраняем положительный взгляд на инвестиционный кейс золотодобытчика и считаем акции компании хорошей экспозицией на золото в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики телеграм-канала.

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