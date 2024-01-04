Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к 3300п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи в настоящее время обладает потенциалом для дальнейшего роста в направлении верхней границы диапазона 3100-3300 пунктов на фоне удорожания нефти и ослабления рубля, считают аналитики "Цифра брокер".

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