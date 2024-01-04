Реинвестирование дивидендов - фактор поддержки рынка акций РФ в январе - БКС Экспресс

Реинвестирование дивидендов в рамках сезона промежуточных выплат является фактором поддержки российского рынка акций в январе, сообщается в обзоре экспертов БКС Экспресс.

"Индекс Мосбиржи завершил первый торговый день 2024 года уверенным ростом, обновив максимумы с 6 декабря. Подъем проходил "широким фронтом". Фактором поддержки стало продолжающееся ослабление рубля в паре к доллару. Уверенности покупателям также придал резкий отскок нефтяных котировок, которые смогли подняться выше $78 за баррель марки Brent. В целом техническая картина по индексу остается прежней. Ключевым уровнем поддержки остается круглая отметка в 3000 пунктов, сопротивления - 3300 пунктов. Сейчас проходит волна роста в рамках этого боковика. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 3150 пунктов, - указывают аналитики. - В январе фактором поддержки нашего рынка акций выступает реинвестирование дивидендов в рамках сезона промежуточных выплат. Притоки ликвидности могут иметь место до конца января, так что рынок акций может подняться, даже если внешние условия чуть ухудшатся".

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