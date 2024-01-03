Рубль заметно упал по итогам первых торгов года, отыгрывая негативный внешний фон и дефицит предложения валюты

Москва. 3 января. Доллар США, евро и китайский юань заметно выросли на Московской бирже по итогам первых торгов 2024 года; рубль подешевел в среду, отыгрывая как негативный внешний фон, так и дефицит предложения валюты со стороны экспортеров в период официальных праздничных дней в России.

Курс доллара США составил 92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,64 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 100,23 руб./EUR1, подорожав на 60,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,18 рубля - до 95,7 рубля. Курс китайского юаня вырос на 14,05 копейки - до 12,752 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 15:30 МСК) 3 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 89,6883 руб./$1 и 99,1919 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в среду на 2,31 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,04 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение валютного курса рубля по итогам торгов 3 января было следствием целого ряда причин, в том числе падения нефтяных котировок, произошедшего накануне вечером, негативной конъюнктуры мировых рынков капитала из-за опасений за состояние как экономики Китая, так и глобальной экономики в целом, а также локального дефицита предложения валюты со стороны экспортеров в период официальных праздничных дней в России.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рубль в начале года сдает позиции: доллар, по всей видимости, готов штурмовать максимум третьей декады декабря на отметке 92,15 руб./$1. Евро и юань также продолжают начавшийся в конце минувшего года рост по отношению к рублю.

Основными причинами ослабления рубля к резервным валютам стали снижение цен на нефть и низкая активность участников валютных торгов ввиду новогодних каникул, которые в России продлятся до 9 января. Кроме того, рубль в начале месяца нередко дешевеет, так как в это время ему не оказывает поддержку налоговый период, а в начале января, как правило, остается высоким спрос населения на наличную валюту. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами из-за праздников тоже ушла на второй план, полагает Мильчакова.

Цены на нефть эталонных марок начали резко расти вечером в среду на новости о взрывах в Иране и приостановке добычи на месторождении в Ливии. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК повысилась на 3,22%, до $78,33 за баррель. Во вторник эти контракты упали в цене на 1,5% - до $75,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 3,47%, до $72,82 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 1,8% - до $70,38 за баррель.

Более сотни человек погибли при взрывах у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, еще около 170 получили ранения и травмы, передают иранские СМИ. Согласно первоначальным результатам расследования, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы у могилы Касема Сулеймани в городе Кермане были целенаправленным терактом. Тем временем добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара будет приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

Американские фондовые индексы активно опускаются в начале торгов в среду, участники рынка оценивают новую порцию статданных и ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики в США (документ будет обнародован вечером в среду).

Накануне индекс S&P 500 снизился на 0,6%, а Nasdaq Composite упал на 1,6% на опасениях, что ралли в конце прошлого года было чрезмерным. Nasdaq за прошлый год взлетел на 43%. "Мировые рынки пошатнулись в первый торговый день нового года, поскольку инвесторы взяли паузу после впечатляющего завершения 2023 года", - отметил аналитик Interactive Investor Ричард Хантер.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре увеличился до 47,4 пункта с 46,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали роста индекса до 47,1 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 14 месяцев подряд.

Фондовые индексы Азии снизились в среду, исключением стал рынок акций материкового Китая. Торги на биржах Японии не проводились в связи с продолжающимися новогодними праздниками. Китайский индекс Shanghai Composite, снижавшийся в течение большей части дня, к концу торгов вышел в плюс, прибавив 0,2%. Между тем гонконгский Hang Seng снизился на 0,85%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 ушел вниз на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi за день потерял 2,3%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи в декабре опустился до 49,9 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в декабре уменьшился до 49 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе. Индекс находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы также снижаются в среду в ожидании важных новостей. Участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания ФРС в среду. Кроме того, в пятницу станут известные предварительные данные об изменении потребительских цен в Европейском союзе, а также о безработице и числе рабочих мест в экономике США в декабре.

В среду стало известно, что количество безработных в Германии в декабре увеличилось на 5 тыс. - до 2,703 млн. Относительно декабря 2022 года их число повысилось на 186 тыс. Тем временем безработица в крупнейшей экономике еврозоны в прошлом месяце поднялась до 5,9%, что является максимальным уровнем с мая 2021 года. Согласно уточненным данным, в ноябре она составляла 5,8%, а не 5,9%, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 20 тыс. и безработицу на уровне 5,9%, по данным Trading Economics.

Торги по доллару США расчетами "сегодня" на Московской бирже в среду не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос почти на 1,6 рубля по отношению к 29 декабря и составил 91,4122 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся всего $179,499 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились 3 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 63,58 копейки по отношению к пятнице и составил 99,8965 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR33,562 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.