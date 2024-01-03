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03 января 2024 года 19:25

Рынок акций РФ начал торговый год ростом индекса МосБиржи к уровню месячной давности на ослаблении рубля

Москва. 3 января. Рынок акций РФ на первых январских торгах превысил 3130 пунктов по индексу МосБиржи, обновив максимум с начала декабря на фоне ослабления рубля, корпоративных новостей по "Газпрому", роста нефти (Brent превысила $78 за баррель после локального отката днем ниже $75) и ожиданиях притока свежей денежной ликвидности в начале года, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы. Поддержку акциям российских нефтяников также оказывает обнуление экспортных пошлин на нефть с начала года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3130,23 пункта (+1%), индекс РТС - 1073,14 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,2% во главе с бумагами "Мечела" (MOEX: MTLR).

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,94 рубля (+1,58 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+4,2% и +3,9% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года снизилась с $24,7 за тонну до нуля. Пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла также понизились до $0,0. Обнулились и пошлины на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта) и на кокс. Обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с 2024 года было запланировано в рамках завершения налогового маневра.

"Газпром" сообщил в среду, что поставки природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" увеличились с начала нового 2024 года и достигли нового рекорда суточного экспорта. Как известно, для 2024 года действует контрактный объем в 30 млрд куб. м после 22 млрд куб. м в 2023 году. В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.

Акции "АЛРОСА" практически нейтрально отреагировали на новость Совета ЕС, что Евросоюз ввел санкции против компании и ее генерального директора Павла Маринычева. В сообщении ЕС подчеркивается, что данные ограничения дополняют ранее введенный запрет на импорт алмазов из РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.

Прямой запрет коснется непромышленных природных и синтетических алмазов, а также алмазных украшений начиная с 1 января 2024 года. Непрямой запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, в том числе украшения с алмазами из РФ, станет вводиться поэтапно с 1 марта и будет завершен к 1 сентября 2024 года.

"АЛРОСА" находится в санкционном списке США с апреля 2022 года, Маринычев был включен в этот список в июле 2023 года.

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", в начале января расстановку сил на рынке акций диктуют ослабление рубля на фоне подорожавшей нефти, обострение глобальной геополитической ситуации и ожидания притока свежей ликвидности в начале года (в том числе дивидендных выплат).

Ближневосточный кризис пока далек от завершения и даже демонстрирует признаки обострения. От стран-участников ОПЕК+ возможны словесные интервенции с призывом повышения дисциплины добровольного сокращения производства. Кроме того, игроки в начале года разогревают котировки ликвидных бумаг в надежде на появление новых покупателей со свежей денежной ликвидностью, полагают эксперты.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций провел первый торговый день года при умеренном росте и ожидаемо невысоких для межпраздничных сессий оборотах.

Позитивный импульс индексу МосБиржи придали слабость рубля и очередная попытка восстановления цен на нефть ближе к $80 за баррель Brent. Котировки "черного золота" продолжают реагировать на проблемы с безопасностью судоходства в Красном море. В целом же стоимость commodities на старте года находится под давлением крепнущего на мировом валютном рынке доллара - индекс DXY поднялся в район 102,6 пункта, отметил эксперт.

Вечером в среду состоится публикация протоколов последнего заседания ФРС. В четверг выйдут декабрьские индексы экономической активности в секторе услуг КНР (Caixin), еврозоны и США. Также в четверг последний день с дивидендами за 9 месяцев 2023 году будут торговаться акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT). Динамика российского рынка может сохраняться позитивной, если рубль останется относительно слабым, а цены на нефть как минимум не развернутся вниз. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 января - 3050-3150 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рубль в начале года сдает позиции: доллар, по всей видимости, готов штурмовать максимум третьей декады декабря на отметке 92,15 руб./$1. Евро и юань также продолжают начавшийся в конце минувшего года рост по отношению к рублю.

Основными причинами ослабления рубля к резервным валютам стали локальное снижение цен на нефть и низкая активность участников валютных торгов ввиду новогодних каникул, которые в России продлятся до 9 января. Кроме того, рубль в начале месяца нередко дешевеет, так как в это время ему не оказывает поддержку налоговый период, а в начале января, как правило, остается высоким спрос населения на наличную валюту. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами из-за праздников тоже ушла на второй план, полагает Мильчакова.

По словам заместителя руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых фондовых площадках в среду превалируют умеренно негативные настроения. Инвесторы, по-видимому, начинают опасаться, что их ожидания по поводу скорого начала смягчения монетарной политики в мире могут оказаться завышенными, в связи с чем внушительное ралли рынков акций в прошлом году могло быть чрезмерным.

"Голубиный поворот" ведущих мировых ЦБ уже в ближайшие месяцы вовсе не выглядит гарантированным, считает эксперт. Представители центробанков США и Европы в последние недели не раз заявляли о том, что обсуждать перспективы снижения ключевых ставок пока преждевременно. На таком фоне доходности гособлигаций крупнейших стран снова пошли в рост, что оказывает дополнительное давление на рисковые активы. В среду инвесторы ожидают публикации протокола декабрьского заседания ФРС, который может прояснить дальнейшие намерения американского регулятора.

Тем временем, российские фондовые индексы изменяются разнонаправленно, индекс МосБиржи смог подняться выше психологического уровня 3100 пунктов за счет ослабления курса рубля. Сдерживающими факторами выступают продолжившееся удешевление нефти и некоторое ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках в начале года. При этом активность торгов невысокая, поскольку многие российские инвесторы все еще остаются на новогодних каникулах.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вновь протестировал психологическую отметку 3100 пунктов. Если пробой подтвердится, можно будет рассчитывать на продолжение подъема к 50-дневной скользящей средней, проходящей около 3170 пунктов", - считает Додонов.

В США во вторник обновил рекорд индекс Dow Jones (+0,1%, до 37715 пунктов), но снизились S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq (-1,6%).

Одним из негативных факторов стали новости из КНР, которые вызвали опасения относительно состояния как экономики этой страны, так и глобальной экономики, сообщает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в декабре уменьшился до 49 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе. Индекс находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (Япония не работает, австралийский ASX Australia снизился на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-1,7%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,8-0,9%).

Помимо Китая, слабая статистика также вышла в Южной Корее.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи в декабре опустился до 49,9 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.

Участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики в США, пишет Trading Economics. Документ будет обнародован позднее 3 января.

Кроме того, в пятницу станут известные предварительные данные об изменении потребительских цен в Европейском союзе, а также о безработице и числе рабочих мест в экономике США в декабре.

На нефтяном рынке вечером цены скорректировались вверх, отыграв падение предыдущего дня из-за крайне неопределенных прогнозов относительно мирового спроса на фоне ожидаемого увеличения поставок, особенно из стран, не входящих в ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $78,23 за баррель (+3,1% и -1,5% накануне), февральская цена WTI - $72,69 за баррель (+3,3% и -1,8% во вторник).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+13,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+10,7% и +18,1% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,7% и +9,8% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+9,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+8,5%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+8,1%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,8%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+7,2%).

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,4%), Росбанка (MOEX: ROSB) (-1%), ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26 млрд рублей (из них 4,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 1,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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