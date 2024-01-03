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03 января 2024 года 17:17
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ на 2024г
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций компаний российского технологического сектора на 2024 год на фоне позитивных фундаментальных трендов на ключевых рынках, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной. В частности, отмечают эксперты, рекламный рынок продолжает расти двузначными темпами, спрос на российские IT-решения и ПО усиливается, сервисы мобильности и электронной коммерции продолжают активно развиваться, а на платформах объявлений сохраняется высокая активность. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.03 января 2024 года 19:25
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.03 января 2024 года 16:23
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.03 января 2024 года 14:48
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Курс рубля к доллару, евро и юаню в ближайшие дни будет двигаться, скорее всего, в диапазонах 90-92 руб./$1, 99-101 руб./EUR1 и 12,6-13 рублей за юань, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Первые торги нового года на Московской бирже для рубля начались на... читать дальше
.03 января 2024 года 12:22
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.03 января 2024 года 11:44
Аналитики "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций представителей финансового сектора на российском фондовом рынке на текущий год, сообщается в комментарии телеграм-канала. "Финансовый сектор - бенефициар высоких положительных реальных ставок. При этом ожидаем замедление темпов роста... читать дальше
.03 января 2024 года 11:31
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.03 января 2024 года 11:08
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