Dow Jones обновил рекорд

Американские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправлено. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в среду утром.

Dow Jones Industrial Average хоть и прибавил менее 0,1%, тем не менее обновил исторический максимум. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились.

Одним из негативных факторов стали новости из КНР, которые вызвали опасения относительно состояния как экономики этой страны, так и глобальной экономики, сообщает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в декабре уменьшился до 49 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе. Индекс находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

Кроме того, аналитики Barclays ухудшили рекомендации для акций Apple Inc. (SPB: AAPL) до "ниже рынка" с "нейтрального уровня", сославшись на ослабление спроса на ряд продуктов компании. В результате котировки Apple упали на 3,6%, что стало максимальным снижением за последние четыре месяца.

Существенно ушла вниз стоимость представителей полупроводниковой отрасли, включая Intel Corp. (SPB: INTC) - на 4,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,7%.

Также подешевели акции Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,4%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,7%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,3%.

Между тем эксперты Oppenheimer улучшили рекомендации для бумаг фармацевтической Moderna Inc. (SPB: MRNA) до "выше рынка" с "на уровне рынка". На этой новости они подскочили в цене более чем на 13%.

Котировки акций JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) выросли на 1,2% и достигли рекорда.

Цена бумаг American Express Co. (SPB: AXP) повысилась на 0,5% - до самого высокого уровня за последние 20 месяцев.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 25,5 пункта (на 0,07%) и составил 37715,04 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 3,9%, Amgen (SPB: AMGN) - на 3,3%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 3,1%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 27 пунктов (на 0,57%) и составило 4742,83 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 245,41 пункта (на 1,63%) - до 14765,94 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду.

Торги на биржах Японии не проводятся в связи с продолжающимися новогодними праздниками.

Давление на китайский рынок оказывают опасения относительно состояния экономики страны, пишет MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции чипмейкера Sunny Optical Technology Group и производителя электрооборудования Techtronic Industries, подешевевшие на 4,1%, а также ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,9%, производителя компьютеров Lenovo - на 3,8%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,4%.

При этом растут котировки бумаг пивоваренной компании China Resources Beer - на 1,6%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,1%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 0,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,8%, телекоммуникационной China Mobile (SPB: 941) - на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК потерял более 2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи в декабре опустился до 49,9 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 2,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 3,4%, сталелитейной Posco - на 2,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 ушел вниз на 1,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компании мира BHP и Rio Tinto уменьшились на 1,5% и 1,4% соответственно, нефтяных Woodside Energy и Santos - на 1% и 1,6% соответственно.

Цена бумаг производителя цветных металлов Chalice Mining рухнула на 9,5%, став лидером снижения. Стоимость золотодобывающих компаний Gold Road Resources и St. Barbara опустилась на 9% и 4,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться.

На рынок оказывают давление крайне неопределенные прогнозы относительно мирового спроса на фоне ожидаемого увеличения поставок, особенно из стран, не входящих в ОПЕК, сообщает Trading Economics.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК составляет $75,84 за баррель, что на $0,05 (на 0,07%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты упали в цене на $1,15 (на 1,5%) - до $75,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду снизились на $0,06 (на 0,09%) и составляли $70,32 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $1,27 (на 1,8%) - до $70,38 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на перспективы глобального спроса на нефть и на то, смогут ли центральные банки ведущих стран мира обеспечить "мягкую посадку" своих экономик, отмечает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам, слова которого приводит издание MarketWatch.

Спрос, как ожидается, "останется низким из-за глобального экономического спада и рекордных объемов добычи нефти в США", полагает старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писсурос.