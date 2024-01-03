03 января 2024 года 09:01
Рубль дешевеет к доллару и юаню на старте первых торгов года вслед за заметно упавшей нефтью
Москва. 3 января. Доллар США и юань растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль дешевеет на первых торгах нового года вслед за заметно упавшей накануне нефтью.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6025 руб./$1 (+24,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 91,42 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 8,05 коп. - до 12,692 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной умеренного снижения валютного курса рубля в начале торгов 3 января является заметное падение нефтяных котировок, произошедшее накануне вечером, а также в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала из-за опасений за состояние как экономики Китая в частности, так и глобальной экономики в целом.
Котировки мартовских фьючерсных контрактов с уровней $78,6-79 за баррель буквально за несколько часов накануне упали на 3,5-4% и в среду утром находятся вблизи отметки $75,86 за баррель. Февральские фьючерсы на нефть сорта WTI также заметно просели в ходе вечерних торгов во вторник, опустившись приблизительно на 4% - с уровней $73-73,5 за баррель до $70,35 за баррель (на момент открытия валютных торгов в России 3 января).
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду показывают негативную динамику. Китайский индекс CSI300 теряет в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng и австралийский индекс S&P/ASX 200 опускаются на 1,2%, южнокорейский Kospi Composite падает на 2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается 0,1%, что говорит о вероятном преобладании негативных настроений и на фондовом рынке США в среду.
Американские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправлено. Dow Jones Industrial Average хоть и прибавил менее 0,1%, тем не менее обновил исторический максимум. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились. Одним из негативных факторов стали новости из КНР, которые вызвали опасения относительно состояния как экономики этой страны, так и глобальной экономики, сообщает MarketWatch.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в декабре уменьшился до 49 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе. Индекс находится ниже данного уровня третий месяц подряд.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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