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03 января 2024 года 15:39

Рубль усилил снижение к середине торгов, отыгрывая негативный внешний фон, в том числе заметно упавшую нефть

Москва. 3 января. Доллар США, евро и китайский юань заметно подрастают на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду; рубль дешевеет на первых торгах нового года, отыгрывая как в целом негативный внешний фон, так и сильно упавшую накануне нефть, в частности. Свою негативную роль играет и такой фактор, как пониженная активность продавцов валюты в период официальных праздничных дней в России.

Курс доллара США составил 91,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,34 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 100,0075 руб./EUR1, подорожав на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 91 копейку - до 95,44 рубля. Курс китайского юаня вырос на 12,8 копейки - до 12,7395 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной снижения валютного курса рубля в ходе дневных торгов 3 января является заметное падение нефтяных котировок, произошедшее накануне вечером, а также в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала из-за опасений за состояние как экономики Китая, так и глобальной экономики в целом.

Цены на нефть эталонных марок пытаются стабилизироваться в среду днем, однако нефтяной рынок остается под давлением из-за неопределенных прогнозов мирового спроса на топливо. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК повысилась на 0,2%, до $76,05 за баррель. Во вторник эти контракты упали в цене на $1,15 (на 1,5%) - до $75,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени всего на 0,03%, до $70,4 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $1,27 (на 1,8%) - до $70,38 за баррель.

Нефть подешевела по итогам прошлого года впервые с 2020 года на фоне растущей добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, и замедления темпов роста мировой экономики, спровоцировавших ухудшение прогнозов для глобального спроса. ОПЕК+ в ответ на такую ситуацию пообещал увеличить масштаб сокращения поставок, однако трейдеры скептически относятся к перспективам выполнения этого обещания.

Между тем Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть в мире вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки в текущем году, вдвое слабее, чем в 2023 году. Потребление приходит в норму после резких изменений, вызванных пандемией коронавируса, а в США ожидается стабильный подъем спроса на топливо на ожиданиях "мягкой посадки" в американской экономике.

Американские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправлено. Dow Jones Industrial Average хоть и прибавил менее 0,1%, тем не менее обновил исторический максимум. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились. Одним из негативных факторов стали новости из КНР, которые вызвали опасения относительно состояния как экономики этой страны, так и глобальной экономики, сообщает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в декабре уменьшился до 49 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе. Индекс находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

Фондовые индексы Азии снизились в среду, исключением стал рынок акций материкового Китая. Торги на биржах Японии не проводились в связи с продолжающимися новогодними праздниками. Китайский индекс Shanghai Composite, снижавшийся в течение большей части дня, к концу торгов вышел в плюс, прибавив 0,2%. Между тем гонконгский Hang Seng снизился на 0,85%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 ушел вниз на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi за день потерял 2,3%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи в декабре опустился до 49,9 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы также снижаются в ходе дневных торгов среды в ожидании важных новостей. Участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики в США, пишет Trading Economics. Документ будет обнародован позднее 3 января. Кроме того, в пятницу станут известные предварительные данные об изменении потребительских цен в Европейском союзе, а также о безработице и числе рабочих мест в экономике США в декабре.

В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,35%, что говорит о вероятном преобладании негативных настроений и на фондовом рынке США в начале торгов среды.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рубль в начале года сдает позиции: доллар, по всей видимости, готов штурмовать максимум третьей декады декабря на отметке 92,15 руб./$1. Евро и юань также продолжают начавшийся в конце минувшего года рост по отношению к рублю.

Основными причинами ослабления рубля к резервным валютам стали снижение цен на нефть и низкая активность участников валютных торгов ввиду новогодних каникул, которые в России продлятся до 9 января. Кроме того, рубль в начале месяца нередко дешевеет, так как в это время ему не оказывает поддержку налоговый период, а в начале января, как правило, остается высоким спрос населения на наличную валюту. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами из-за праздников тоже ушла на второй план, полагает Мильчакова.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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