Предпочтение в 2024г стоит отдать акциям IT, потребительского и финансового секторов - "Мои Инвестиции"

Предпочтение в текущем году стоит отдать акциям IT-, потребительского и финансового секторов, бумаги транспортного сектора продолжат показывать опережающую фондовый рынок динамику, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Лидия Михайлова и Николай Михеев.

Эксперты также обращают внимание, что в 2024 году, согласно распоряжению правительства, может пройти еще 9-11 IPO. Рынок торгуется с мультипликатором P/E за 2024 год в 5х, что ниже среднего значения, составляющего около 7х, однако с учетом текущих ставок данный уровень выглядит справедливым, указывают они.

"Открытый вопрос для рынка - как быстро может начать снижаться ключевая ставка. В ожидании снижения ставки рынок может вернуться к росту. При снижении ставки до 13-12% индекс Мосбиржи может вырасти до 3400-3600 пунктов", - отмечают Михайлова и Михеев в обзоре.

"Дивиденды продолжат влиять на динамику фондового рынка. Дивиденды на акции в свободном обращении в следующие двенадцать месяцев могут составить около 600 млрд рублей, дивидендная доходность рынка составит 10,6%", - указывают эксперты телеграм-канала

"Редомициляция квазироссийских компаний может раскрыть их стоимость при возврате к дивидендным выплатам. С другой стороны, высокая вероятность навеса при смене регистрации будет давить на стоимость акций до переезда. По нашим оценкам, free-float квазироссийских компаний в Euroclear, которые планируют переезд в РФ, составляет 1,36 трлн рублей. Тем не менее доля квазироссийских компаний в структуре индекса невысокая - около 5%, поэтому изменение их цен не будет оказывать существенное влияние на динамику индекса Мосбиржи", - пишут аналитики в материале.

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