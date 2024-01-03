S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 4700-4760п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 4700-4760 пунктов, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Полагаем, что предстоящие торги будут отличаться повышенной внутридневной волатильностью при негативном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 4700-4760 пунктов. Техническая картина усиливает коррекционные настроения, следует сохранять осторожность - пробой уровня 4700 пунктов может привести к тесту 4630 пунктов", - указывает эксперт в обзоре.

Ващенко также отмечает, что в среду в фокусе нет важных корпоративных новостей, но имеется значимая статистика. В центре внимания будут индикаторы рынка труда за ноябрь, консенсус в отношении числа открытых вакансий предполагает его увеличение до 8,85 млн (октябрь: 8,733 млн). "Мы видим неблагоприятный баланс рисков ввиду роста числа вакансий выше ожиданий, по данным крупнейшего рекрутинг-портала Indeed. Для "быков" фактором поддержки стало бы продолжение охлаждения рынка труда, так как это приблизит момент первого снижения ставки ФРС", - пишет аналитик инвесткомпании.

"Интерес для участников торгов также представляет статистика PMI в производственном секторе от ISM, который может показать небольшое улучшение, хотя и останется в зоне спада, то есть ниже 50 пунктов. В прошлом месяце компонент цен поднялся до 49,9, и теперь инвесторы могут встревожиться, если он пересечет отметку 50 на фоне напряженной ситуации с глобальными морскими перевозками из-за вооруженных действий в Красном море", - отмечает эксперт Freedom Finance Global в материале.

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