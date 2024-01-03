Котировки золота, вероятно, будут держаться около $2050/унц. в январе - SberCIB

Котировки золота, вероятно, будут держаться около уровня $2050 за тройскую унцию в текущем месяце, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова.

"Ключевым событием текущего месяца станет заседание ФРС (30-31 января). На данный момент рынок ожидает, что ставка останется неизменной. До заседания могут появиться комментарии Федрезерва: в случае жесткой риторики котировки могут снизиться и наоборот. Кроме того, в центре внимания будет макростатистика США - особый интерес представляют данные по инфляции и рынку труда за декабрь. Если тренд на замедление роста цен и охлаждение рынка труда сохранится, это повысит уверенность инвесторов в том, что первое снижение ставки ФРС произойдет уже в марте - позитивно для золота. Мы полагаем, что в январе цена на золото останется выше $2000 за тройскую унцию и будет держаться вблизи $2050", - пишет эксперт в комментарии.

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