"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций представителей финсектора РФ на 2024г

Аналитики "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций представителей финансового сектора на российском фондовом рынке на текущий год, сообщается в комментарии телеграм-канала.

"Финансовый сектор - бенефициар высоких положительных реальных ставок. При этом ожидаем замедление темпов роста кредитования на фоне мер Банка России по охлаждению отдельных сегментов. Потенциальным риском является рост отчислений в резервы на фоне ожиданий ухудшения качества активов", - отмечают эксперты Светлана Асланова и Елизавета Лебедева.

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