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03 января 2024 года 11:44
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций представителей финсектора РФ на 2024г
Аналитики "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций представителей финансового сектора на российском фондовом рынке на текущий год, сообщается в комментарии телеграм-канала. "Финансовый сектор - бенефициар высоких положительных реальных ставок. При этом ожидаем замедление темпов роста кредитования на фоне мер Банка России по охлаждению отдельных сегментов. Потенциальным риском является рост отчислений в резервы на фоне ожиданий ухудшения качества активов", - отмечают эксперты Светлана Асланова и Елизавета Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.03 января 2024 года 15:38
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.03 января 2024 года 11:31
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