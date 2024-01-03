Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sun Hung Kai Properties

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций крупнейшего застройщика в Гонконге Sun Hung Kai Properties с прогнозной стоимостью на уровне 96 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Согласно исследованию Ricacorp Properties, недвижимость в Гонконге за 11М23 подешевела на 5,6% и негативная динамика сохраняется, что может привести к падению цен на 7% по итогам 2023 года. Мы полагаем, что снижение недвижимости в стоимости может негативно сказаться на выручке и котировках акций эмитента, по которым мы сохраняем рейтинг "держать" с целевой ценой HKD96 за бумагу", - отмечают эксперты.

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