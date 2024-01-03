Рубль в целом может продолжить тенденцию к укреплению на среднесрочном горизонте - БКС Экспресс

Рубль в целом может продолжить тенденцию к укреплению по отношению к доллару США на среднесрочном горизонте, считают эксперты БКС Экспресс.

"Курс доллара закрывал 2023 год чуть выше 90 руб./$1, что в целом отражает тенденции последних полутора месяцев и определенный баланс, устраивающий и финансовые власти. На среднесрочном горизонте рубль может продолжить тенденцию к укреплению, которая стартовала осенью после введения указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами. Поддержку продолжают оказывать высокие процентные ставки, а также санкционные опасения. В то же время торги января начинаются с ослабления рубля на фоне просадки цен на нефть и укрепления доллара на мировом рынке", - пишут аналитики в обзоре.

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