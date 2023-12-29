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29 декабря 2023 года 19:38

Цены евробондов РФ практически не изменились по итогам последней недели года, несмотря на рост UST

Москва. 29 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций практически не изменились по итогам последней недели года, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries); активность торгов в целом была очень низкой из-за ухода большинства участников рынка на рождественские и новогодние каникулы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Ситуация в секторе отечественных еврооблигаций всю неделю была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на рынок российских евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в первой половине недели демонстрировали уверенный рост на фоне сформировавшихся на рынке ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году. И лишь 28-29 декабря американские гособлигации перешли к снижению в рамках коррекции после бурного роста предыдущих дней, но в целом по итогам недели цены базовых активов остались в позитивной зоне.

ФРС по итогам декабрьского заседания спрогнозировала, что процентные ставки будут снижены трижды в следующем году. Дальнейшие снижения ожидаются в 2025 и 2026 годах на фоне замедления инфляции. Вместе с тем участники рынка к концу декабря настроились уже на шесть снижений ставки ФРС в 2024 году, тогда как в конце октября предполагалось всего три. Инвесторы ожидают, что в январе Федрезерв оставит ставки на прежнем уровне, при этом оценивают вероятность сокращения стоимости заимствований на заседании в марте в 85%, по данным FedWatch от CME Group.

Неожиданное ралли на рынке гособлигаций США, наблюдавшееся в ноябре-декабре, привело к тому, что их доходности уже в конце 2023 года оказались ниже ожиданий многих банков Уолл-стрит на конец 2024 года. Когда полтора месяца назад аналитики начали рассылать клиентам прогнозы на следующий год, они были в целом едины во мнении, что цены будут расти на фоне снижения базовых ставок мировыми ЦБ. Однако многие из этих ожиданий оправдались более чем на год раньше, поскольку более сильное, чем предполагалось, ослабление инфляции в США и "голубиные" комментарии представителей ФРС вызвали существенный подъем котировок.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась более чем на 1,1 процентного пункта с конца октября, опустившись 27 декабря ниже отметки 3,8% годовых (минимум с 19 июля), из-за усиливающихся ожиданий, что Федрезерв начнет опускать стоимость заимствований уже в марте. Доходность 2-летних госбондов США в среду упала до самого низкого уровня с 17 мая. Снижение процентных ставок в этот день было вызвано масштабным, на $58 млрд, размещением нового госдолга.

Эксперты Bank of America, Barclays, Deutsche Bank и Standard Chartered, среди прочих, ожидали уменьшения доходности 10-летних US Treasuries до 4-4,25% годовых только к концу следующего года. Результаты ноябрьского опроса свыше 50 аналитиков, проведенного агентством Bloomberg, также указывали на то, что доходность упадет до 4% годовых к концу 2024 года. Это подчеркивает, насколько движение рынка в ноябре-декабре застало аналитиков врасплох, пишет Financial Times.

Между тем Стивен Мейджор из HSBC считает, что центральные банки в значительной степени преуспели в борьбе с инфляцией и им не нужно поддерживать более высокие ставки в 2024 году. "Наш прогноз в размере 3% на конец 2024 года сегодня не выглядит таким глупым, как четыре недели назад", - сказал он.

В четверг котировки US Treasuries перешли к умеренному снижению в рамках коррекции после уверенного роста, отмечавшегося в течение предыдущих нескольких дней. В результате доходность 10-летних гособлигаций США выросла за день на 5 базисных пунктов, составив 3,845% годовых. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 3 базисных пункта - до 4,27% годовых.

В последний день недели коррекционное снижение цен базовых активов продолжилось; процентные ставки 10-летних US Treasuries достигли отметки 3,87% годовых, 2-летних бумаг - 4,28% годовых.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за неделю не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 63,38% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 10,04% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене за неделю на 0,35% - до 66,99% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 9,25% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости за пять дней всего 0,01%, подорожав до 32,42% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 15,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,12% - до 55% от номинала (их доходность увеличилась на 30 базисных пунктов и составила 31,95% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за пять дней всего на 0,01% - до 54,02% от номинала (доходность подросла на 12 базисных пунктов и составила 23,59% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году практически не изменились в цене - их котировки остались на уровне 49,9% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 20% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,29% - до 65,47% от номинала.

Котировки валютных гособлигаций России в начале января, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики вследствие влияния противоречивых факторов и пониженной активности торгов в период новогодних и рождественских праздников, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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