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29 декабря 2023 года 19:38

Рынок акций РФ завершил пятницу снижением из-за слабости нефти, индекс МосБиржи не удержал 3100п

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в пятницу провел торги при смешанной динамике blue chips на фоне слабости нефти (Brent торговалась в районе $77 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, несмотря на ослабление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3099,11 пункта (-0,1%, в течение дня индекс поднимался до 3102 пунктов), индекс РТС - 1083,48 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 90,19 рубля (+0,83 рубля).

За предновогоднюю неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2-2,5% на фоне снижения доллара на 1,81 рубля.

По итогам 2023 года индексы РТС и МосБиржи выросли на 11,6-43,9%, доллар подорожал на 20,29 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций провел завершающий день недели и года в спокойном ключе при ожидаемо невысоких оборотах торгов. Индекс МосБиржи двигался вблизи 3100 пунктов.

Рубль в пятницу понес умеренные потери, цены на нефть продолжили буксовать чуть ниже $80 за баррель Brent. Настроения на мировых биржах были преимущественно позитивными. Важных событий в первые торговые дни января не намечается, значительная часть инвесторов вернется на рынок после 9 числа. Поэтому, если сразу после Нового года не реализуется какой-либо рыночный или геополитический негатив, динамика рынка с открытия может быть нейтральной. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 января - 3025-3125 пунктов, считает Бахтин.

По оценкам аналитиков "РСХБ Управление активами", геополитическая премия в нефтяных ценах постепенно сошла на нет, и котировки марки Brent вернулись на отметки 2-недельной давности - $77-78 за баррель. Тем не менее, пришедшие дивиденды "ЛУКОЙЛа" в последние дни декабря поддержали рынок акций. Акционеры "Роснефти" и "Татнефти" (MOEX: TATN) также утвердили выплаты акционерам, которые ожидаются уже в январе.

В целом, 2023 год был очень удачный для инвестиций в акции: индекс МосБиржи вырос на 44%, валютный индекс РТС - на 11,6%. С учетом того, что традиционно начало нового года в большей степени является продолжением уходящего, можно ожидать продолжения поступательно-позитивной динамики в первых торговых числах января, полагают аналитики.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, уходящий 2023 год стал удачным для большинства фондовых рынков.

Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов пребывал в незначительном "минусе", консолидируясь недалеко от краткосрочных сопротивлений. По итогам декабря индикаторы МосБиржи и РТС потеряли около 2%, по итогам года рублевый индекс подскочил на 44%, а долларовый вырос на 11%. Значительный вклад в динамику индекса МосБиржи внесла девальвация рубля.

В пятерку самых лучших акций индекса МосБиржи по итогам текущего года вошли расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+137,6%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (+195% и +157,6% "префы") на фоне расширения товарооборота России с Китаем.

Для развития повышения индексам МосБиржи и РТС понадобится закрепиться выше сопротивлений 3150 и 1090 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневного графика). На первой неделе января закроется реестр по промежуточным выплатам "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), самой доходной акции из индекса МосБиржи за 2023 год (+286%). За рубежом, в то же время, будут опубликованы предварительные оценки деловой активности за декабрь, ежемесячные данные по рынку труда США, а также потребительской инфляции еврозоны за декабрь (возможно ускорение с 2,4% до 3% г/г - негативный сигнал для фондовых площадок и позитивный для евро), отметила Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций в пятницу умеренно просел по индексам, активность операций в последний торговый день года заметно упала.

Новостной фон был весьма скудным, компании готовятся к новогодним праздникам. Индекс PMI в обрабатывающих отраслях России вырос в декабре до 54,6 пункта с 53,8 пункта в ноябре. При этом темпы роста были самыми высокими с января 2017 года. Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 56,2 пункта с 52,2 пункта в ноябре. Подобная динамика может обусловить то, что ВВП РФ в 2023 году покажет темпы роста близкие к 3,5%.

Лучшим сектором в 2023 году оказался транспортный, с ростом около 135%, а самыми слабыми были химия и нефтехимия - с ростом чуть более 14%, и телекоммуникации - с ростом чуть более 15%. Лидерство транспортного сектора не выглядит случайным, так как перестройка торговой логистики на Восток обусловила интерес инвесторов к росту операций дальневосточных портов и транспортных компаний. В секторе химии и нефтехимии слабое повышение произошло из-за того, что цены на удобрения в 2022 году были заметно выше. Прочие секторы показали динамику, как минимум, лучше рубля. Сам индекс МосБиржи легко перебил ослабление национальной валюты, показав рост около 44%. Индекс РТС прибавил около 12%. Таким образом, уходящий год можно считать удачным для инвестиций, включая консервативные, считает аналитик.

Нефть в пятницу слабо подросла после провала котировок накануне. Прогнозы на 2024 год не отличаются высоким оптимизмом. Согласно опросу Reuters, большинство аналитиков склоняется к тому, что цены на нефть Brent будут удерживаться вблизи $80 за баррель из-за невнятного роста спроса. Однако геополитические факторы способны привести к ценовым всплескам. В среднем, опрос показал прогнозную цену Brent в 2024 году на уровне $82,56 за баррель (в ноябре прогноз составлял $84,43 за баррель). Особенно сложный период будет в I полугодии, так как высокие ставки центральных банков охлаждают экономики Европы и США. Во II полугодии ситуация может улучшиться благодаря смягчению денежной политики мировых ЦБ, но взрывного роста спроса уже не предполагается. Кроме того, постоянно усиливается фактор слабого топливного спроса из-за роста продаж электромобилей, отметил Кочетков.

Как отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игорь Додонов, оптимизм на рынках по-прежнему поддерживается надеждами на скорое начало смягчения монетарной политики ведущих центробанков, усилившимися на фоне все новых сигналов ослабления инфляционного давления в крупнейших странах. В частности, ФРС США, как ожидается, может совершить "голубиный разворот" уже весной: по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры на данный момент почти в 86% оценивают вероятность снижения ключевой ставки американским регулятором на 25 или 50 б.п. на заседании в марте следующего года.

Российские фондовые индексы в пятницу просели, индекс МосБиржи закрылся на пороге психологически важного уровня 3100 пунктов. Давление на отечественные акции оказывают невнятная динамика на зарубежных рынках и укрепившийся в последнюю неделю года рубль. Цены на нефть хоть и пытаются организовать в пятницу отскок после заметного снижения накануне, но остаются на относительно невысоком уровне, завершая неделю в "минусе". Вероятно, сказывается желание многих инвесторов частично закрыть "длинные" позиции перед продолжительными новогодними выходными.

С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на дневном графике продолжает консолидироваться ниже психологически важной отметки 3100 пунктов. Если индексу удастся отыграть данный уровень, можно будет ожидать продолжения подъема к 50-дневной скользящей средней, проходящей около 3170 пунктов. В противном случае не исключено формирование снижения к нижней границе среднесрочного "боковика" - в районе 3016 пунктов, считает представитель "Финама".

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,02%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%), но проседают США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,4%).

Биржи Южной Кореи были закрыты в пятницу в связи с новогодними праздниками, однако статистическое управление страны опубликовало данные об инфляции за декабрь. Согласно этим данным, рост потребительских цен в Южной Корее замедлился до минимальных с июня 3,2% в годовом выражении с 3,3% в ноябре при консенсус-прогнозе рынка на уровне 3,26%. В помесячном сопоставлении уровень цен в декабре не изменился, хотя эксперты ожидали его подъема на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился на пересмотренные 0,5% - максимально с октября 2020 года.

Поддержку котировкам акций в КНР на материке оказывали ожидания снижения ключевых процентных ставок и резервных требований в КНР в следующем году. Кроме того, трейдеров привлекает уровень цен на акции, пишет Trading Economics. За последнее время глобальные инвесторы вывели примерно 90% денежных средств, вложенных в фондовый рынок Китая в первом полугодии, сообщает Financial Times.

На нефтяном рынке в пятницу цены слабо корректируются вверх после резкого снижения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,31 за баррель (+0,2% и -3% накануне), февральская цена WTI - $71,89 за баррель (+0,2% и -3,2% в четверг).

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах сырья в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-40,4% и -5% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-7,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-7,2%), бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-7,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,6%).

Выросли акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+13,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+7,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+7,3%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,9%), акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,36 млрд рублей (из них 4,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,91 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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