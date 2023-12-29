.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль подешевел к основным валютам в последнюю сессию года на закрытии позиций после взлета в первой половине торгов
.
ГЛАВНОЕ
Чистый экспорт в структуре ВВП РФ в 3-м квартале снизился до 5,3% - Росстат
Росстат сохранил оценку роста экономики РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%. Вместе с тем Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году до 1,2% с 2,1%. Оценка роста экономики в 2021 году повышена до 5,9% с 5,6%
 
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Январь традиционно начнется с новогодних праздников, в этом году россияне отдыхают сразу 10 дней — с 30 декабря по 8 января. С первого дня нового года начнет действовать целый ряд изменений в законах, в том числе тех, которые напрямую влияют на...
 
БРИКС готова стать самодостаточным рынком зерна
Объединение БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), расширившись с 2024 года за счет нетто-импортеров зерна Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы, пишут...
 
Слабое звено суверенной аграрной крепости
Вопрос продовольственной безопасности России, о котором власти говорят не первый год, встал с новой силой после разрушения логистических цепочек и ухода из страны части западных поставщиков техники и сырья, пишет "Коммерсантъ". Однако первые стены...
 
29 декабря 2023 года 19:38

Рубль подешевел к основным валютам в последнюю сессию года на закрытии позиций после взлета в первой половине торгов

Москва. 29 декабря. Доллар США уверенно вырос, евро и юань продемонстрировали лишь символический плюс на Московской бирже по итогам волатильных торгов в пятницу. Рубль понизился к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций в последний торговый день года и перед длительными новогодними каникулами.

Курс доллара США составил 90,36 руб./$1 в 19:00 мск, что на 1 рубль выше показателя на закрытие предыдущей сессии. При этом ранее американская валюта опускалась ниже 89 руб. впервые с 30 ноября. Евро к этому времени стоил 99,62 руб./EUR1, подорожав на 0,25 копейки. Ранее он опускался ниже 99 руб. впервые с 20 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 55,11 копейки, до 94,53 руб. Курс китайского юаня увеличился на 1,15 копейки - до 12,61 руб. Ранее юань падал до 12,482 рубля впервые с 13 декабря.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам последних торгов года, которые отличались повышенной волатильностью. В первой половине пятницы российская валюта уверенно росла, даже несмотря на то, что налоговый период декабря завершился накануне, так как участники рынка продолжали отыгрывать решение Банка России увеличить число компаний, которые входят в перечень крупнейших экспортеров. Затем активность покупателей снизилась, и рубль не только утратил значительную часть роста, но и перешел в минус на закрытии позиций перед новогодними каникулами.

Заметная разница в динамике доллара и евро может объясняться падением евро на рынке Forex на ожиданиях начала смягчения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. По сообщению газеты Financial Times, большинство опрошенных аналитиков ожидает, что ЕЦБ приступит к снижению ключевых процентных ставок во втором квартале 2024 года на фоне замедления инфляции.

В настоящее время базовая ставка ЕЦБ по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в ноябре сократились до минимальных с июля 2021 года 2,4%, и почти 60% респондентов FT ожидает, что инфляция замедлится до целевого показателя ЕЦБ в 2% в течение 2024 года.

В среднем аналитики ожидают, что ставка по депозитам ЕЦБ со временем будет опущена до 2,25%.

Тем временем, Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд, в конце декабря 2023 года сообщил ЦБ.

В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения. Предложения и замечания принимаются до 17 января 2024 года включительно.

Список этих экспортеров не будет публиковаться. ЦБ будет уведомлять компании о включении в него в индивидуальном порядке.

"В начале декабря рубль активно дешевел: доллар превышал 93,5 руб., но затем этот импульс был полностью нивелирован. В середине месяца российская валюта возобновила ослабление, однако в последние сессии уходящего года вновь отыграла почти все потери декабря к доллару на фоне его активного снижения на мировом рынке. Несмотря на то что в конце года традиционно происходит увеличение спроса на импорт из-за всплеска трат государственного и частного секторов, рубль избежал устойчивой нисходящей динамики. Этому способствовала высокая ключевая ставка, охлаждающая потребительскую активность. Кроме того, введенные в октябре большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки выступают дополнительным стабилизирующим фактором для рубля. В январе по статистике рубль также показывал худшие результаты, как и в декабре. Это обычно является следствием инерции динамики конца года, а также пониженной ликвидности начала нового. Но так как в этом месяце рубль удержался от подобной тенденции, возможно продолжение разнонаправленных движений и в январе, если существенно не изменятся ключевые факторы", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль на Мосбирже к вечеру преимущественно снижался в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,20, 99,50 и 12,62 соответственно, и корректируясь после повышения накануне. Рубль за последние 12 месяцев ослаб примерно на 24% к доллару, на 26% к евро и на 22% к юаню, но завершает год на расстоянии от локальных минимумов", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть слабо меняются вечером последней торговой сессии 2023 года, но завершают снижением как четвертый квартал, так и весь 2023 год.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $77,19 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,07%, до $71,82 за баррель.

Brent подешевела почти на 18% в октябре-декабре и на 9% по итогам всего 2023 года, WTI - соответственно на 20% и 10,6%.

Для обоих сортов нефти годовое снижение станет первым с 2020 года.

Трейдеры опасаются, что рынок столкнется с избытком предложения в следующем году в условиях спада глобальной экономической активности и высоких запасов энергоносителей. Такие факторы, как сокращение добычи странами ОПЕК+ и геополитические конфликты оказывают лишь краткосрочную поддержку рынку.

Цены на нефть подскочили в октябре на опасениях, что разрастание конфликта Израиля и ХАМАС ограничит поставки сырья с Ближнего Востока, однако премия за риск довольно быстро исчезла, отмечает Market Watch.

Такая же рыночная динамика отмечалась и в декабре после атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море.

Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил в конце декабря министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он.

В октябре вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз добычи по итогам текущего года в 525-527 млн т нефти.

В 2022 году Россия добыла 535 млн т. Таким образом, в 2023 году показатель может снизиться на 2,2%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 декабря на 61,58 копейки, до 89,6883 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,3587 рубля, до 99,1919 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 1,1804 рубля по отношению к четвергу и составил 89,137 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 33,73 копейки и составил 89,8162 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 848,524 млн, из которых $802,165 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 046,359 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,1525 рубля, до 98,3405 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,1444 рубля, до 99,2607 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR638,994 млн, из которых EUR232,376 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR406,618 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ в пятницу, 29 декабря, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 869,8 млрд рублей (при лимите 970 млрд рублей и спросе 869,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,82% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка увеличились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 декабря поднялась на 2 базисных пункта - до 15,27% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась на прежнем уровне - 15,2% годовых, на три месяца - повысилась в пятницу относительно четверга на 3 базисных пункта, до 14,46% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,45% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 декабря 2023 года 19:38
Рынок акций РФ завершил пятницу снижением из-за слабости нефти, индекс МосБиржи не удержал 3100п
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в пятницу провел торги при смешанной динамике blue chips на фоне слабости нефти (Brent торговалась в районе $77 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, несмотря на ослабление рубля.    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 19:38
Цены евробондов РФ практически не изменились по итогам последней недели года, несмотря на рост UST
Москва. 29 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций практически не изменились по итогам последней недели года, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries); активность торгов в целом была очень низкой из-за ухода большинства участников рынка на рождественские и новогодние каникулы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 19:37
Рынок акций РФ провел предновогоднюю неделю в консолидации вблизи 3100п по индексу МосБиржи, год закрыл рекордным ростом
Рынок акций РФ провел последнюю неделю уходящего года в консолидации на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала и просевшей нефти (Brent опустилась в район $78 за баррель), игроки выборочно фиксировали прибыль при невысокой активности операций. Индекс МосБиржи протоптался вблизи рубежа 3100 пунктов, а индекс РТС смог подняться к уровню начала декабря за счет укрепления рубля в налоговый период.    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 18:41
Ориентир для индекса Мосбиржи на первые торги 2024 года - 3050-3150 пунктов - Freedom Finance Global
Ориентир для индекса Мосбиржи на первые торги 2024 года - 3050-3150 пунктов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Последние торги 2023 года на российских фондовых площадках ознаменовались финишем предыдущего ралли, уйдя в небольшой минус, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 17:56
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Textron с целью $89
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Textron Inc. с целевой ценой $89 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова. "Консолидированный финансовый результат авиа- и машиностроительного конгломерата Textron выглядит вполне уверенно, несмотря на...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 17:01
Значительный рост цен на газ маловероятен до конца зимы - "БКС МИ"
Значительный рост цен на газ маловероятен до конца зимы, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Котировки фьючерсов природного газа Henry Hub (NG) с начала года потеряли около 56%. Баланс спроса/предложения в этом году значительно сместился в пользу последнего. Относительно теплая...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 16:33
Повышение ставки ЦБР может быть продолжено на первом заседании в 2024 году - РСХБ
Повышение ключевой ставки ЦБР может быть продолжено на первом заседании в 2024 году, считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка (РСХБ) Максим Петроневич. "В настоящий момент политика Банка России в отношении ключевой ставки во многом...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 16:01
S&P 500 обладает потенциалом роста до 5200 пунктов в 2024г - "БКС МИ"
S&P 500 обладает потенциалом роста до 5200 пунктов в 2024 году, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Индекс S&P 500 вырос за 2023 года на 23%, несмотря на высокие ставки и геополитическую напряженность, - указывают эксперты. - К началу 2024 года экономика США подходит в хорошей...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 15:40
Рубль в последнюю сессию года перешел к падению в паре с долларом и сократил прирост к евро после взлета в обеих парах в первой половине торгов
Москва. 29 декабря. Доллар США отыграл утренние потери и перешел к уверенному росту, евро сумел несколько замедлить темпы падения на Московской бирже днем в пятницу; рубль лишь немного дешевеет к бивалютной корзине в ходе волатильной сессии в последний торговый день года с учетом разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 15:32
Уходящий год стал самым успешным для цены золота за последние 10 лет - "Финам"
Уходящий год стал самым успешным для цены золота за последние 10 лет, отмечается в комментарии инвесткомпании "Финам". "Цена золота находится на отметке $2082,90 за унцию. Рынок находится в контанго, - пишет аналитик Николай Дудченко. - Цена немного не дотянула до своего "официального" уровня...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 15:00
Вероятный диапазон для цены нефти на январь - $85-90/барр. - SberCIB
Вероятный диапазон для цены нефти на январь составляет $85-90 за баррель Brent, полагает аналитик SberCIB Investment Research Константин Самарин. "Цена барреля Brent за декабрь снизилась на $2, до $77, - констатирует эксперт. - Котировки были под давлением весь месяц. Итоги заседания ФРС и...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 14:31
Торговый диапазон по паре доллар/рубль может сузиться в январе до 90-92 руб./$1 - БКС Экспресс
Торговый диапазон по паре доллар/рубль может сузиться в январе до 90-92 руб./$1, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Несмотря на то, что в конце года традиционно происходит увеличение спроса на импорт из-за всплеска трат государственного и частного секторов, рубль избежал устойчивой...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 29,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 29,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 25,99 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент выигрывает от...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 13:33
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $130
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент активно развивает AI-сервисы и является...    читать дальше
.
29 декабря 2023 года 13:05
Начало 2024г будет сложным для рынка акций РФ - ПСБ
Начало следующего года будет сложным для российского рынка акций, однако к его середине вероятно завершение безыдейной фазы и переход к росту, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).ш "Индекс Мосбиржи значительно вырос в 2023 года, но в конце отступил от пиков года и тяготеет к переходу к...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.