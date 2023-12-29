Рубль подешевел к основным валютам в последнюю сессию года на закрытии позиций после взлета в первой половине торгов

Москва. 29 декабря. Доллар США уверенно вырос, евро и юань продемонстрировали лишь символический плюс на Московской бирже по итогам волатильных торгов в пятницу. Рубль понизился к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций в последний торговый день года и перед длительными новогодними каникулами.

Курс доллара США составил 90,36 руб./$1 в 19:00 мск, что на 1 рубль выше показателя на закрытие предыдущей сессии. При этом ранее американская валюта опускалась ниже 89 руб. впервые с 30 ноября. Евро к этому времени стоил 99,62 руб./EUR1, подорожав на 0,25 копейки. Ранее он опускался ниже 99 руб. впервые с 20 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 55,11 копейки, до 94,53 руб. Курс китайского юаня увеличился на 1,15 копейки - до 12,61 руб. Ранее юань падал до 12,482 рубля впервые с 13 декабря.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам последних торгов года, которые отличались повышенной волатильностью. В первой половине пятницы российская валюта уверенно росла, даже несмотря на то, что налоговый период декабря завершился накануне, так как участники рынка продолжали отыгрывать решение Банка России увеличить число компаний, которые входят в перечень крупнейших экспортеров. Затем активность покупателей снизилась, и рубль не только утратил значительную часть роста, но и перешел в минус на закрытии позиций перед новогодними каникулами.

Заметная разница в динамике доллара и евро может объясняться падением евро на рынке Forex на ожиданиях начала смягчения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. По сообщению газеты Financial Times, большинство опрошенных аналитиков ожидает, что ЕЦБ приступит к снижению ключевых процентных ставок во втором квартале 2024 года на фоне замедления инфляции.

В настоящее время базовая ставка ЕЦБ по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в ноябре сократились до минимальных с июля 2021 года 2,4%, и почти 60% респондентов FT ожидает, что инфляция замедлится до целевого показателя ЕЦБ в 2% в течение 2024 года.

В среднем аналитики ожидают, что ставка по депозитам ЕЦБ со временем будет опущена до 2,25%.

Тем временем, Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд, в конце декабря 2023 года сообщил ЦБ.

В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения. Предложения и замечания принимаются до 17 января 2024 года включительно.

Список этих экспортеров не будет публиковаться. ЦБ будет уведомлять компании о включении в него в индивидуальном порядке.

"В начале декабря рубль активно дешевел: доллар превышал 93,5 руб., но затем этот импульс был полностью нивелирован. В середине месяца российская валюта возобновила ослабление, однако в последние сессии уходящего года вновь отыграла почти все потери декабря к доллару на фоне его активного снижения на мировом рынке. Несмотря на то что в конце года традиционно происходит увеличение спроса на импорт из-за всплеска трат государственного и частного секторов, рубль избежал устойчивой нисходящей динамики. Этому способствовала высокая ключевая ставка, охлаждающая потребительскую активность. Кроме того, введенные в октябре большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки выступают дополнительным стабилизирующим фактором для рубля. В январе по статистике рубль также показывал худшие результаты, как и в декабре. Это обычно является следствием инерции динамики конца года, а также пониженной ликвидности начала нового. Но так как в этом месяце рубль удержался от подобной тенденции, возможно продолжение разнонаправленных движений и в январе, если существенно не изменятся ключевые факторы", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль на Мосбирже к вечеру преимущественно снижался в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,20, 99,50 и 12,62 соответственно, и корректируясь после повышения накануне. Рубль за последние 12 месяцев ослаб примерно на 24% к доллару, на 26% к евро и на 22% к юаню, но завершает год на расстоянии от локальных минимумов", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть слабо меняются вечером последней торговой сессии 2023 года, но завершают снижением как четвертый квартал, так и весь 2023 год.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $77,19 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,07%, до $71,82 за баррель.

Brent подешевела почти на 18% в октябре-декабре и на 9% по итогам всего 2023 года, WTI - соответственно на 20% и 10,6%.

Для обоих сортов нефти годовое снижение станет первым с 2020 года.

Трейдеры опасаются, что рынок столкнется с избытком предложения в следующем году в условиях спада глобальной экономической активности и высоких запасов энергоносителей. Такие факторы, как сокращение добычи странами ОПЕК+ и геополитические конфликты оказывают лишь краткосрочную поддержку рынку.

Цены на нефть подскочили в октябре на опасениях, что разрастание конфликта Израиля и ХАМАС ограничит поставки сырья с Ближнего Востока, однако премия за риск довольно быстро исчезла, отмечает Market Watch.

Такая же рыночная динамика отмечалась и в декабре после атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море.

Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил в конце декабря министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он.

В октябре вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз добычи по итогам текущего года в 525-527 млн т нефти.

В 2022 году Россия добыла 535 млн т. Таким образом, в 2023 году показатель может снизиться на 2,2%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 декабря на 61,58 копейки, до 89,6883 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,3587 рубля, до 99,1919 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 1,1804 рубля по отношению к четвергу и составил 89,137 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 33,73 копейки и составил 89,8162 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 848,524 млн, из которых $802,165 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 046,359 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,1525 рубля, до 98,3405 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,1444 рубля, до 99,2607 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR638,994 млн, из которых EUR232,376 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR406,618 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ в пятницу, 29 декабря, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 869,8 млрд рублей (при лимите 970 млрд рублей и спросе 869,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,82% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка увеличились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 декабря поднялась на 2 базисных пункта - до 15,27% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась на прежнем уровне - 15,2% годовых, на три месяца - повысилась в пятницу относительно четверга на 3 базисных пункта, до 14,46% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,45% годовых.