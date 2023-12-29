Рынок акций РФ провел предновогоднюю неделю в консолидации вблизи 3100п по индексу МосБиржи, год закрыл рекордным ростом

Рынок акций РФ провел последнюю неделю уходящего года в консолидации на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала и просевшей нефти (Brent опустилась в район $78 за баррель), игроки выборочно фиксировали прибыль при невысокой активности операций. Индекс МосБиржи протоптался вблизи рубежа 3100 пунктов, а индекс РТС смог подняться к уровню начала декабря за счет укрепления рубля в налоговый период.

В период с 25 по 29 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 3099,11 пункта, индекс РТС прибавил 2,5% и достиг 1083,48 пункта на фоне снижения доллара до 90,19 руб./$1 (-1,81 рубля) и подешевевшей нефти Brent до $77,31 за баррель (-2,4%).

По итогам 2023 года индекс МосБиржи вырос на 43,9%, индекс РТС прибавил 11,6% на фоне роста доллара на 20,29 рубля.

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов при смешанной динамике blue chips на фоне выходных в Европе и США в связи с празднованием католического Рождества; индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3100 пунктов, при этом лидировали на корпоративных новостях бумаги "Яндекса" (+4%) и "Магнита" (+3%).

Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных классов акций типа "А" и "Б" МКАО "Яндекс". Компания продолжила подготовку к реструктуризации и к регистрации в САР Калининградской области. Акции "Магнита" выросли в преддверии годового собрания акционеров 28 декабря.

Поддержку "префам" "Сургутнефтегаза" (+1%) оказал отчет за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль составила 1,436 трлн рублей, что оказалось выше рыночных ожиданий. Консенсус "Интерфакса" по прибыли компании за 9 месяцев сложился на уровне 1,24 трлн рублей. По расчетам "Интерфакса", объем ликвидных активов компании (т.н. "кубышка") в III квартале мог вырасти на 14% и достичь 5,8 трлн руб.

Акции "Татнефти" (+2,1%) обновили максимум с 2020 года, несмотря на то, что акционеры не смогли проголосовать по дивидендам за III квартал (выплаты 35,17 руб. акцию каждого типа) из-за отсутствия кворума - повторное заседание было назначено на 28 декабря.

Во вторник рынок акций РФ провел торги в консолидационных настроениях при смешанной динамике blue chips, индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3095 пунктов благодаря поддержке со стороны выросшей нефти (Brent превысила $81 за баррель). Аутсайдерами дня стали бумаги "Норникеля" (-4%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев (915,33 рубля на акцию), выросли бумаги нефтяных и металлургических компаний.

Нефть выросла на фоне опасений существенных перебоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море. Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Тем временем, датская транспортно-логистическая компания A.P.Moeller-Maersk AS заявила о планах возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов.

В среду рынок акций сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips, попытки "быков" разогреть индексы на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры нивелировались просевшей нефтью после роста (Brent опустилась к $80,3 за баррель). Индекс МосБиржи остался ниже рубежа 3100 пунктов из-за укрепления рубля, лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом" (+4%), а также акции нефтяников. Упали акции "Газпром нефти" (-7,5%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев (82,94 рубля на акцию).

Просели акции "НОВАТЭКа" (-1,9%), хотя вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что первая очередь завода по производству сжиженного природного газа "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2" - фактически начала работать, первые отгрузки ожидаются в первом квартале 2024 года.

Также Новак заявил, что около половины нефтяного экспорта РФ приходится на Китай, а 40% - на Индию, а "Газпром" и китайская CNPC достигли принципиального соглашения о том, что проект "Сила Сибири 2" будет реализован, а в текущий момент идет обсуждение экономических условий.

Негативом для акций сектора девелоперов стали новости о том, что ЦБ РФ с 1 марта повысит для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.

Для акций "Яндекса" позитивом стали новости, что несколько участников пула потенциальных инвесторов в интернет-компанию могли аккумулировать значительный пакет акций головной компании Yandex N.V. Объем пакет может составлять до 45%, а среди инвесторов, в частности, может быть владелец холдинга "Интеррос" и президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Нефть начала коррекцию вниз после известий, что судоходная компания Maersk планирует возобновить маршруты через Суэцкий канал под прикрытием военных кораблей коалиции, участвующей в операции "Страж процветания".

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+8%) на ожиданиях увеличения инвестиций в энергосистему Дальнего Востока. Отыграли утренний дивидендный "гэп" акции "НоваБев Групп" (-0,02%, до 5363 рублей; выплаты за 9 месяцев - 135 рублей на акцию).

В четверг рынок акций РФ смог подрасти на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $79 за баррель). Индекс МосБиржи смог превысить рубеж 3100 пунктов за счет роста бумаг финансовых компаний во главе с расписками Ozon (+3,9%) и акций нефтяников, индекс РТС поднялся до 1090 пунктов (уровень начала декабря) на фоне резкого укрепления рубля в налоговый период (доллар упал ниже 89,5 руб./$1).

МКАО "Яндекс" (+1,2%) первой из квазироссийских компаний использовало для регистрации в специальный административный район (САР) процедуру инкорпорации - через создание нового юрлица, а не "переезда" старого, сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Акционеры "Роснефти" (+0,4%) на внеочередном собрании в заочной форме утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 30,77 рубля на акцию (закрытие реестра 11 января 2024 года).

Акционеры "Татнефти" (+1,1%) на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за III квартал 2023 года в размере 35,17 рубля на акцию с закрытием реестра 9 января (по итогам 9 месяцев выплаты составят 62,71 руб./акцию, с учетом выплаченных за I полугодие 27,54 руб.).

В четверг на "Мосбирже" стартовали торги акциями ПАО "МГКЛ", материнской компании группы "Мосгорломбард". По итогам основных торгов акции компании просели до 2,37 рубля, что на 5,2% ниже цены первичного размещения (2,5 рубля).

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и наметившейся коррекции нефти вверх после падения днем ранее (Brent отскочила к $77,3 за баррель). Индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 3100 пунктов, несмотря на ослабление рубля после завершения налогового периода.

В период с 25 по 29 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели акции ПАО "Евротранс" (+15%), "Яндекса" (+11%), X5 Retail Group (+9%); хуже рынка оказались бумаги ГК "Сегежа Групп" (-8%), "ТГК-14" (-8%), "М.Видео" (-7%).

В первую торговую неделю нового года (Мосбиржа работает 3-5 января) рынок акций РФ может умеренно подрасти при невысокой активности операций. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3080-3150 пунктов, для индекса РТС - 1070-1120 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".