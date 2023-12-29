Повышение ставки ЦБР может быть продолжено на первом заседании в 2024 году - РСХБ

Повышение ключевой ставки ЦБР может быть продолжено на первом заседании в 2024 году, считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка (РСХБ) Максим Петроневич.

"В настоящий момент политика Банка России в отношении ключевой ставки во многом базируется на выходящих макроэкономических данных, - подчеркивает эксперт. - Если темп роста цен в начале года не продемонстрирует замедление, а динамика проинфляционных факторов - в числе которых можно упомянуть динамику зарплат и розничной торговли, кредитования, курса рубля, динамику цен производителей, и конечно инфляционные ожидания - повышение ключевой ставки может быть продолжено с самого первого заседания в 2024 году. Весьма вероятно, что Банк России повысит свою оценку инфляции на 2024 год, однако цель в 4% по-прежнему останется неизменной".

По мнению Петроневича, ориентир инфляции в 4-4,5% не должен выступать самоцелью. Если для замедления месячных темпов инфляции потребуется вся первая половина 2024 года - это не принесет непоправимого ущерба для экономики, уверен стратег.

"Политика регулятора должна принимать во внимание отсроченный характер своего воздействия на инфляцию и учитывать возросшие лаги денежно-кредитной политики после введения ограничений на международное движение капитала и ослабления влияния процентной политики Банка России на валютный курс, - пишет эксперт банка. - Очень важно не допустить ситуации, когда достижение целевого уровня цен в 4% произошло бы фоне ускоренного роста цен на одни товары/услуги, на которые политика Банк России оказывает небольшое влияние, и резкого сокращения спроса на другие. Это может оказать на инвестиционную активность значительно более негативное воздействие".

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