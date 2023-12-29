.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Повышение ставки ЦБР может быть продолжено на первом заседании в 2024 году - РСХБ
.
29 декабря 2023 года 16:33
Повышение ставки ЦБР может быть продолжено на первом заседании в 2024 году - РСХБ
Повышение ключевой ставки ЦБР может быть продолжено на первом заседании в 2024 году, считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка (РСХБ) Максим Петроневич. "В настоящий момент политика Банка России в отношении ключевой ставки во многом базируется на выходящих макроэкономических данных, - подчеркивает эксперт. - Если темп роста цен в начале года не продемонстрирует замедление, а динамика проинфляционных факторов - в числе которых можно упомянуть динамику зарплат и розничной торговли, кредитования, курса рубля, динамику цен производителей, и конечно инфляционные ожидания - повышение ключевой ставки может быть продолжено с самого первого заседания в 2024 году. Весьма вероятно, что Банк России повысит свою оценку инфляции на 2024 год, однако цель в 4% по-прежнему останется неизменной". По мнению Петроневича, ориентир инфляции в 4-4,5% не должен выступать самоцелью. Если для замедления месячных темпов инфляции потребуется вся первая половина 2024 года - это не принесет непоправимого ущерба для экономики, уверен стратег. "Политика регулятора должна принимать во внимание отсроченный характер своего воздействия на инфляцию и учитывать возросшие лаги денежно-кредитной политики после введения ограничений на международное движение капитала и ослабления влияния процентной политики Банка России на валютный курс, - пишет эксперт банка. - Очень важно не допустить ситуации, когда достижение целевого уровня цен в 4% произошло бы фоне ускоренного роста цен на одни товары/услуги, на которые политика Банк России оказывает небольшое влияние, и резкого сокращения спроса на другие. Это может оказать на инвестиционную активность значительно более негативное воздействие". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
29 декабря 2023 года 19:38
Рубль подешевел к основным валютам в последнюю сессию года на закрытии позиций после взлета в первой половине торгов
Москва. 29 декабря. Доллар США уверенно вырос, евро и юань продемонстрировали лишь символический плюс на Московской бирже по итогам волатильных торгов в пятницу. Рубль понизился к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций в последний торговый день года и перед длительными новогодними каникулами. читать дальше
.29 декабря 2023 года 19:38
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в пятницу провел торги при смешанной динамике blue chips на фоне слабости нефти (Brent торговалась в районе $77 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, несмотря на ослабление рубля. читать дальше
.29 декабря 2023 года 19:38
Москва. 29 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций практически не изменились по итогам последней недели года, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries); активность торгов в целом была очень низкой из-за ухода большинства участников рынка на рождественские и новогодние каникулы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
.29 декабря 2023 года 19:37
Рынок акций РФ провел предновогоднюю неделю в консолидации вблизи 3100п по индексу МосБиржи, год закрыл рекордным ростом
Рынок акций РФ провел последнюю неделю уходящего года в консолидации на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала и просевшей нефти (Brent опустилась в район $78 за баррель), игроки выборочно фиксировали прибыль при невысокой активности операций. Индекс МосБиржи протоптался вблизи рубежа 3100 пунктов, а индекс РТС смог подняться к уровню начала декабря за счет укрепления рубля в налоговый период. читать дальше
.29 декабря 2023 года 18:41
Ориентир для индекса Мосбиржи на первые торги 2024 года - 3050-3150 пунктов - Freedom Finance Global
Ориентир для индекса Мосбиржи на первые торги 2024 года - 3050-3150 пунктов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Последние торги 2023 года на российских фондовых площадках ознаменовались финишем предыдущего ралли, уйдя в небольшой минус, - отмечает эксперт. -... читать дальше
.29 декабря 2023 года 17:56
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Textron Inc. с целевой ценой $89 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова. "Консолидированный финансовый результат авиа- и машиностроительного конгломерата Textron выглядит вполне уверенно, несмотря на... читать дальше
.29 декабря 2023 года 17:01
Значительный рост цен на газ маловероятен до конца зимы, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Котировки фьючерсов природного газа Henry Hub (NG) с начала года потеряли около 56%. Баланс спроса/предложения в этом году значительно сместился в пользу последнего. Относительно теплая... читать дальше
.29 декабря 2023 года 16:01
S&P 500 обладает потенциалом роста до 5200 пунктов в 2024 году, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Индекс S&P 500 вырос за 2023 года на 23%, несмотря на высокие ставки и геополитическую напряженность, - указывают эксперты. - К началу 2024 года экономика США подходит в хорошей... читать дальше
.29 декабря 2023 года 15:40
Рубль в последнюю сессию года перешел к падению в паре с долларом и сократил прирост к евро после взлета в обеих парах в первой половине торгов
Москва. 29 декабря. Доллар США отыграл утренние потери и перешел к уверенному росту, евро сумел несколько замедлить темпы падения на Московской бирже днем в пятницу; рубль лишь немного дешевеет к бивалютной корзине в ходе волатильной сессии в последний торговый день года с учетом разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.29 декабря 2023 года 15:32
Уходящий год стал самым успешным для цены золота за последние 10 лет, отмечается в комментарии инвесткомпании "Финам". "Цена золота находится на отметке $2082,90 за унцию. Рынок находится в контанго, - пишет аналитик Николай Дудченко. - Цена немного не дотянула до своего "официального" уровня... читать дальше
.29 декабря 2023 года 15:00
Вероятный диапазон для цены нефти на январь составляет $85-90 за баррель Brent, полагает аналитик SberCIB Investment Research Константин Самарин. "Цена барреля Brent за декабрь снизилась на $2, до $77, - констатирует эксперт. - Котировки были под давлением весь месяц. Итоги заседания ФРС и... читать дальше
.29 декабря 2023 года 14:31
Торговый диапазон по паре доллар/рубль может сузиться в январе до 90-92 руб./$1, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Несмотря на то, что в конце года традиционно происходит увеличение спроса на импорт из-за всплеска трат государственного и частного секторов, рубль избежал устойчивой... читать дальше
.29 декабря 2023 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 29,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 25,99 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент выигрывает от... читать дальше
.29 декабря 2023 года 13:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент активно развивает AI-сервисы и является... читать дальше
.29 декабря 2023 года 13:05
Начало следующего года будет сложным для российского рынка акций, однако к его середине вероятно завершение безыдейной фазы и переход к росту, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).ш "Индекс Мосбиржи значительно вырос в 2023 года, но в конце отступил от пиков года и тяготеет к переходу к... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.