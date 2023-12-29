S&P 500 обладает потенциалом роста до 5200 пунктов в 2024г - "БКС МИ"

S&P 500 обладает потенциалом роста до 5200 пунктов в 2024 году, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Индекс S&P 500 вырос за 2023 года на 23%, несмотря на высокие ставки и геополитическую напряженность, - указывают эксперты. - К началу 2024 года экономика США подходит в хорошей форме. Мы считаем, что на передний план выходит сценарий "мягкой посадки", а вероятность рецессии снижается. Рост ВВП США в 2023 году по прогнозу составит 2,4%, в 2024 году - 1,2%".

S&P 500 торгуется выше среднего по мультипликаторам, отмечается далее в материале, но потенциал роста в 2024 году сохраняется до уровня 5200 пунктов, что составляет 9,4% с текущих уровней.

"Индекс может достичь такого результата за счет роста прибыли компаний, при этом мультипликатор Р/Е не изменится, - полагают стратеги "БКС МИ". - Текущий мультипликатор P/E индекса S&P 500 - 19x, что выше среднего исторического значения за 10 лет (17,8х) на 7%. При этом P/E индекса SPW - 16х, ниже среднего на 6%. Разница в оценке объясняется рекордной долей высокотехнологичных игроков в составе S&P 500. Премия, которую инвесторы готовы платить за техгигантов, оправдана. В ближайшие 12 месяцев самые высокотехнологичные сектора - ИТ и телекоммуникации, как ожидает рынок, покажут увеличение прибыли на 28-31%, тогда как рост прибыли на акцию S&P 500 ожидается в размере 11%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.