Уходящий год стал самым успешным для цены золота за последние 10 лет - "Финам"

Уходящий год стал самым успешным для цены золота за последние 10 лет, отмечается в комментарии инвесткомпании "Финам".

"Цена золота находится на отметке $2082,90 за унцию. Рынок находится в контанго, - пишет аналитик Николай Дудченко. - Цена немного не дотянула до своего "официального" уровня поддержки $2074,70, развернувшись немного раньше. Несмотря на то, что цена на золото так и не смогла преодолеть отметку в $2100, уходящий 2023 год становится одним из самых успешных для желтого металла за последние 10 лет. За год цена выросла более, чем на 13,6%. 2023 год занимает почетное третье место после 2019 (+18%) и 2020 (+25%). Технической поддержкой по-прежнему остается уровень $2074,70 за унцию. Линия наименьшего сопротивления продолжает быть направленной наверх, уровень сопротивления находится примерно на отметке $2100 за унцию".

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