Начало 2024г будет сложным для рынка акций РФ - ПСБ

Начало следующего года будет сложным для российского рынка акций, однако к его середине вероятно завершение безыдейной фазы и переход к росту, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).ш

"Индекс Мосбиржи значительно вырос в 2023 года, но в конце отступил от пиков года и тяготеет к переходу к консолидации. Основным сдерживающим фактором является агрессивное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Оно повышает риски по финпоказателям внутренних секторов и закредитованных компаний, да и по экономике в целом, а также способствует сокращению позиций и переводу инвесторами средств на высокодоходные депозиты и в долговые инструменты. Негативом выступают также проинфляционные ожидания и неясные перспективы рубля ввиду роста госрасходов и ограниченного действия (до мая) мер валютного контроля. На этом фоне рынок акций показывает более слабую динамику, чем мог бы, исходя из экономического роста", - указывают эксперты.

Несмотря на бурный рост, рынок остается инвестиционно привлекательным, уверены они. "Так, оценка индекса Мосбиржи по форвардному Р/Е - лишь 4,1х, что исторически низко (6,2х в 2018-2021 гг. без учета 2020 года), дивидендная доходность рынка (около 9%) превышает инфляцию, серьезных санкционных угроз мы не видим. Бизнес "ключевых фишек" крепок и недооценен. Наша текущая оценка справедливой стоимости индекса Мосбиржи составляет 3820 пунктов", - пишут аналитики в материале.

"Полагаем, что начало 2024 года для рынка акций будет сложным: помимо высоких процентных ставок и рисков по экономике негатива добавит и вероятное торможение экономики США. Но к середине года ждем завершение безыдейной фазы и переход рынка к росту. Поддержку окажут дивидендный сезон, начало снижения ставки ЦБ и виды на ускорение экономики во втором полугодии, которые в том числе поспособствуют и притоку капитала на рынок", - указывают эксперты ПСБ в стратегии на следующий год.

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