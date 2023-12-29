Котировки золота могут снова подняться к $2150/унц. в начале 2024г - БКС Экспресс

Котировки золота могут снова достигнуть исторического пика на уровне $2150 за тройскую унцию в первые месяцы следующего года на фоне оптимистичного ожидания разворота денежно-кредитной политики ФРС США и слабости глобального доллара, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

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