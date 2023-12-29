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29 декабря 2023 года 09:10

Dow Jones обновил исторический максимум

Уолл-стрит закрылась в четверг без единой динамики. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в пятницу. Нефть умеренно растет в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями малоактивные торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 206 тыс., а не 205 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Между тем отрицательное сальдо американской внешней торговли товарами в ноябре расширилось до $90,3 млрд с пересмотренных $89,6 млрд месяцем ранее, согласно предварительным официальным данным. Экспорт товаров в прошлом месяце сократился на 3,6%, до $164,1 млрд, импорт - на 2,1%, до $255,4 млрд.

Рыночная стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 0,2%. Компания возобновляет продажи "умных" часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США по решению апелляционного суда, приостановившего вынесенный ранее Комиссией по международной торговле (International Trade Commission, ITC) запрет. Устройства возвращаются как в розничные магазины Apple в США, так и в интернет-магазин.

Капитализация игорноразвлекательной Penn Entertainment, ранее известной как Penn National Gaming (SPB: PENN), повысилась на 6,4% после сообщения The Wall Street Journal о том, что хедж-фонд HG Vora Capital Management ведет переговоры с компанией о включении своих представителей в совет директоров.

Американские депозитарные расписки (ADR) чилийской SQM подорожали на 1,5% на новостях о государственно-частном партнерстве с Codelco в области добычи лития на месторождении Атакама сроком на 2025-2060 годы.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) поднялись на 0,3%, до $375,28 за штуку. Аналитики Wedbush повысили их прогнозную цену до $450 с $425 и подтвердили рейтинг "выше рынка". По мнению экспертов, искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие несколько лет изменит "траекторию облачного роста" технологического гиганта. Вместе с тем газета The New York Times подала в суд на Microsoft за незаконное использование ее материалов в ИИ.

Рыночная стоимость телекоммуникационной Altice USA (SPB: ATUS) повысилась на 6,6% после сообщения Bloomberg об интересе миллиардера Ксавье Ньеля к покупке португальского бизнеса Altice.

Капитализация производителя электромобилей Mullen Automotive взлетела на 28,4% на новостях об успешной поставке 50 электрофургонов компании Randy Marion Automotive. Ожидается, что в ближайшие пять рабочих дней будут поставлены еще 285 таких машин.

Акции сервиса потокового вещания Netflix Inc. (SPB: NFLX) обесценились на 0,3% и завершили сессию на отметке $490,51 за штуку, хотя аналитики KeyBanc повысили их прогнозную цену до $525 с $510, сохранив рейтинг "выше рынка".

Boeing Co. (SPB: BA) потерял 0,7% рыночной стоимости на новостях о том, что Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) проводит мониторинг рекомендованных самим аэрокосмическим гигантом проверок лайнеров 737 MAX на предмет наличия незатянутого болта в системе управления рулем направления.

Бумаги криптовалютной Marathon Digital подешевели на 9,5% после скачка на 15% днем ранее. Их котировки росли 11 сессий подряд.

Dow Jones Industrial Average повысился в четверг на 0,14% и достиг максимальных за всю историю 37710,1 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,04% - до 4783,35 пункта, что стало вторым по величине результатом с момента установления рекорда (4796,56 пункта) в январе 2022 года.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и составил 15095,14 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу, за исключением материкового Китая.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - теряет 0,2%.

Поддержку котировкам на материке оказывают ожидания снижения ключевых процентных ставок и резервных требований в КНР в следующем году. Кроме того, трейдеров привлекает уровень цен на акции, пишет Trading Economics. За последнее время глобальные инвесторы вывели примерно 90% денежных средств, вложенных в фондовый рынок Китая в первом полугодии, сообщает Financial Times.

В Гонконге участники рынка фиксируют прибыль при небольшом объеме торгов и оценивают данные о внешней торговле за ноябрь. Согласно опубликованной накануне официальной статистике, гонконгский импорт в прошлом месяце вырос на 7,1%, экспорт - на 7,4%, но в обоих случаях подъем оказался слабее прогнозов аналитиков.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Xiaomi (SPB: 1810), дешевеющие на 5,5%.

Также заметно снижается капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,7%), Xinyi Solar Holdings, Shenzhou International Group Holdings (-2,2% у обеих), Sunny Optical Technology Group (-2%), NetEase Inc. (SPB: NTES), ENN Energy Holdings (-1,7% у обеих) и Anta Sports Products (-1,6%).

Акции интернет-гиганта Alibaba (SPB: BABA) дешевеют на 0,9%. Суд Нью-Йорка отказал компании в отклонении иска американского производителя игрушек Kelly Toys Holdings, утверждающего, что на ее платформах продавались подделки его товаров.

Между тем рыночная стоимость Hansoh Pharmaceutical увеличивается на 5,7%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 3,1%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 2,1%, Country Garden Services Holdings - на 1,7%, Geely Automobile Holdings - на 1,5%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,3%.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,7%.

Давление на рынок оказывают фиксирование прибылей и сильная иена, отмечает Trading Economics.

Активнее всех в составе Nikkei теряют в стоимости акции NEXON (-3,5%), Idemitsu Kosan (-2,5%) и Pacific Metals (-2,3%). Бумаги Yamaha Motor дешевеют на 1,6%, Sumitomo Pharma - на 1,5%, Fast Retailing - на 1,4%.

В свою очередь, капитализация Rakuten растет на 7%, CyberAgent и Nintendo - на 2,9%, Japan Exchange Group - на 1,7%, Keio - на 1,6%.

Биржи Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с новогодними праздниками, однако статистическое управление страны опубликовало данные об инфляции за декабрь. Согласно этим данным, рост потребительских цен в Южной Корее замедлился до минимальных с июня 3,2% в годовом выражении с 3,3% в ноябре при консенсус-прогнозе рынка на уровне 3,26%. В помесячном сопоставлении уровень цен в декабре не изменился, хотя эксперты ожидали его подъема на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился на пересмотренные 0,5% - максимально с октября 2020 года.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Рыночная стоимость BHP снизилась на 0,6%, Rio Tinto - на 0,5%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $77,59 за баррель, что на $0,44 (0,57%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты упали в цене на $2,39 (3%), до $77,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,31 (0,43%) и составили $72,08 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $2,34 (3,2%), до $71,77 за баррель.

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

"Нефтяные котировки упали на фоне подготовки глобальных транспортных гигантов к возобновлению навигации в Красном море, несмотря на атаки хуситских повстанцев, - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Это взвешенный риск и ставка на успех международной миссии по обеспечению безопасности".

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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