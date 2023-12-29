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29 декабря 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром просел ниже 3090п по индексу МосБиржи вслед за нефтью

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу просел по большинству blue chips вслед за упавшей накануне нефтью и на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже 3090 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" и нефтяников.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3088,16 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1087,84 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 89,44 рубля (+0,08 рубля), в начале торгов курс поднимался до 90,7 руб./$1.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, спокойный внешний фон не предполагает активности на российском рынке акций в последние торги декабря.

Нефть в пятницу стабилизировалась, но если учитывать снижение котировок нефти накануне, то это оказывает давление на российские нефтяные бумаги. С другой стороны, акции экспортеров защищает небольшое ослабление рубля после резкого укрепления накануне, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), нефть упала на фоне ослабления опасений перебоев в поставках из-за ситуации в Красном море. При этом данные от Минэнерго США указали на максимальное за четыре месяца недельное снижение запасов нефти, что ограничивало падение нефтяных цен. В целом у котировок Brent остается потенциал закончить год несколько выше $78 за баррель.

В четверг рубль резко укрепился, поскольку был последний день для уплаты налогов, и экспортеры могли заметно нарастить продажу валютной выручки. В пятницу налоговый период окончательно завершился, в преддверии длинных выходных курс доллара все же может закончить 2023 год ближе к 90,5 руб./$1, полагают аналитики.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" на последних в уходящем году торгах ожидают самых низких объемов торгов за последнюю неделю, что, несомненно, не позволит рынку развить устойчивую динамику. Вдобавок к этому, вчерашний негативный внешний фон может сказаться на индексе МосБиржи в любой момент. В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции в РФ - в случае сильного отклонения фактических данных от ожидаемых возможен резкий пересмотр прогнозов по следующим шагам денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что отразится на фондовом рынке. В США важных макроэкономических новостей не ожидается, поэтому торги, вероятнее всего, пройдут в спокойном режиме.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, закрывая 2023 год, фондовый рынок России демонстрирует устойчивый рост и адаптацию к новым реалиям глобальной экономики. Индекс МосБиржи продемонстрировал существенный рост, установив новый рекорд последнего десятилетия, прибавив за год 44%. Учитывая дивидендные выплаты и вычеты на налоги, рост составил 54%. Несмотря на ослабление рубля по отношению к доллару на 33%, индекс РТС вырос за год на 12%, что также является достойным результатом для российского рынка. В течение 2023 года 8 компаний вышли на IPO, что стало рекордом с 2020 года.

На глобальных рынках акций индексы также показали положительную динамику, за исключением Китая. Промышленный индекс Dow Jones в четверг достиг нового исторического максимума, а Nasdaq по итогам года вырос на 44% - это самый успешный год для технологического сектора США с 2003 года.

Цены на нефть за год снизились примерно на 10%, что станет первым годовым снижением с 2020 года. Данная негативная динамика происходит на фоне ряда геополитических проблем, ограничений на производство нефти и широких мировых инициатив по борьбе с инфляцией, которые привели к значительной волатильности в ценообразовании на "черное золото", полагает Кабаков.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ЦБ РФ вселил надежды в рубль.

Банк России накануне объявил, что в рамках бюджетного правила отложенный объем продажи валюты составит в первом полугодии 11,8 млрд руб. в день. Дополнительно в январе 2024 года ЦБ будет продавать 0,8 млрд руб. в день в рамках завершения зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ. Это довольно большой объем (примерно вдвое выше ожиданий рынка), что улучшает взгляд на перспективы рубля. Скорее всего, основная волна девальвации российской валюты придется на второе полугодие, после того, как в стране пройдут президентские выборы, считает эксперт.

В США индексы акций накануне изменились на 0,03-0,1%, Dow Jones (+0,1%) обновил исторический максимум.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали роста до 210 тыс., по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,1%).

Биржи Южной Кореи были закрыты в пятницу в связи с новогодними праздниками, однако статистическое управление страны опубликовало данные об инфляции за декабрь. Согласно этим данным, рост потребительских цен в Южной Корее замедлился до минимальных с июня 3,2% в годовом выражении с 3,3% в ноябре при консенсус-прогнозе рынка на уровне 3,26%. В помесячном сопоставлении уровень цен в декабре не изменился, хотя эксперты ожидали его подъема на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился на пересмотренные 0,5% - максимально с октября 2020 года.

Поддержку котировкам акций в КНР на материке оказывали ожидания снижения ключевых процентных ставок и резервных требований в КНР в следующем году. Кроме того, трейдеров привлекает уровень цен на акции, пишет Trading Economics. За последнее время глобальные инвесторы вывели примерно 90% денежных средств, вложенных в фондовый рынок Китая в первом полугодии, сообщает Financial Times.

В Гонконге участники рынка оценивают данные о внешней торговле за ноябрь. Согласно опубликованной накануне официальной статистике, гонконгский импорт в прошлом месяце вырос на 7,1%, экспорт - на 7,4%, но в обоих случаях подъем оказался слабее прогнозов аналитиков.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх после резкого снижения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $77,46 за баррель (+0,4% и -3% накануне), февральская цена WTI - $71,94 за баррель (+0,3% и -3,2% в четверг).

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах сырья в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,5%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,3%).

Выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,5%), акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,02 млрд рублей (из них 871,75 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 580,25 млн рублей на бумаги "Яндекса" и 550,6 млн рублей на акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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