Вероятность обновления исторического максимума котировками золота в 2024г высока - "Велес Капитал"

Вероятность обновления исторического максимума котировками золота в следующем году представляется высокой, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Одним из основных рисков на финансовых рынках остается волатильность и возможность возникновения "черных лебедей" в виде новых всплесков геополитической напряженности (например, вокруг Тайваня), неожиданных итогов выборов и других факторов. В этом контексте вложения в золото остаются актуальными, а вероятность обновления исторического максимума ценами на драгоценный металл в 2024 году представляется высокой", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.