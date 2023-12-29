Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 89,5-91 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 89,5-91 руб./$1, говорится в комментарии экспертов Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ).

"Днем ожидается публикация стандартных компонентов платежного баланса России за третий квартал года. Ранее Банк России снизил оценку объема экспорта за октябрь и отметил рост импорта в ноябре. Возможно, что предыдущие показатели будут актуализированы, и в зависимости от новых данных это может отразиться на курсовой динамике в ту или иную сторону", - отмечают аналитики.

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