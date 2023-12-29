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29 декабря 2023 года 10:00
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Target на уровне $154
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Target Corp. на уровне $154 за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Александры Шмидт. "Отчет Target за 3К23 продемонстрировал неоднозначные результаты. Второй квартал подряд компания демонстрирует резкое увеличение рентабельности год к году. В то же время сопоставимые продажи (MSD) продолжают снижаться и рентабельность недотягивает до уровней 2019 года. Конкуренты продолжают наращивать рыночные доли, а потребительские привычки изменяются. В отсутствие трансформаций в потребительской/конкурентной ситуации перспектива возвращения к сопоставимому росту продаж в магазинах остается неясной, - пишет эксперт. - На фоне консервативных ожиданий инвесторов, сильных показателей прибыли и не такого глубокого, как ожидалось, падения выручки акции эмитента неплохо отреагировали на релиз. Мы сохраняем целевую цену по бумаге ритейлера на уровне $154 и считаем, что компания имеет хорошие перспективы роста в долгосрочной перспективе. Target специализируется на торговле широким ассортиментом циклических товаров. Падение спроса на них близко к минимуму, от которого должен последовать разворот вверх. У компании остаются $9,7 млрд в программе обратного выкупа акций, проведение buyback способно оказать существенную поддержку котировкам эмитента". Обращает внимание Шмидт и на основные возможные риски: в случае усиления рецессии вероятно падение сопоставимых продаж и общей выручки (кроме того, вероятнее всего, ритейлеру придется прибегнуть к дополнительным уценкам); ухудшение ситуации с кражами, грозящими дополнительными непредвиденными убытками. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TARGET-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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