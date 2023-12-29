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29 декабря 2023 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в последний торговый день 2023 года, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями малоактивные торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 206 тыс., а не 205 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Между тем отрицательное сальдо американской внешней торговли товарами в ноябре расширилось до $90,3 млрд с пересмотренных $89,6 млрд месяцем ранее, согласно предварительным официальным данным. Экспорт товаров в прошлом месяце сократился на 3,6%, до $164,1 млрд, импорт - на 2,1%, до $255,4 млрд.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу, за исключением материкового Китая. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - теряет 0,2%. Поддержку котировкам на материке оказывают ожидания снижения ключевых процентных ставок и резервных требований в КНР в следующем году. Кроме того, трейдеров привлекает сложившийся уровень цен на акции. За последнее время глобальные инвесторы вывели примерно 90% денежных средств, вложенных в фондовый рынок Китая в первом полугодии, сообщает Financial Times.

Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,22%. Давление на рынок оказывают фиксирование прибылей и сильная иена. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял в пятницу 0,3%. Биржи Южной Кореи закрыты 29 декабря в связи с новогодними праздниками, однако статистическое управление страны опубликовало данные об инфляции за декабрь. Согласно этим данным, рост потребительских цен в Южной Корее замедлился до минимальных с июня 3,2% в годовом выражении с 3,3% в ноябре при консенсус-прогнозе рынка на уровне 3,26%. В помесячном сопоставлении уровень цен в декабре не изменился, хотя эксперты ожидали его подъема на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился на пересмотренные 0,5% - максимально с октября 2020 года.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $77,52 за баррель, что на 0,48% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты упали в цене на 3%, до $77,15 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,36% и составили $72,03 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 3,2%, до $71,77 за баррель.

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение лишь на 2,7 млн баррелей. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 декабря выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 27,792 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,843 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,11% и составил 105,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 871,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РСХБ БО-09" (+2,86%), "Автодор-003Р-02" (+0,42%) и "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-1,8%), "Новотранс-001Р-03" (-0,87%) и "АФК Система-1P-19" (-0,66%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение 3-летних облигаций серии 003P-08R объемом 12 млрд рублей и 4-летних облигаций серии 003P-09R объемом 15 млрд рублей. Купоны по выпускам будут переменными. Ежемесячные купоны по 3-летнему выпуску будут с привязкой к ключевой ставке ЦБ, спред к ключевой ставке составит 1,3% годовых. Квартальные купоны по выпуску со сроком обращения 4 года - с привязкой к RUONIA, спред к RUONIA установлен на уровне 1,4% годовых. Сбор заявок на займы прошел 22 декабря. В ходе сбора заявок эмитент увеличил объем размещения облигаций серии 003P-08R с 10 млрд до 12 млрд рублей, облигаций серии 003P-09R - с 10 млрд до 15 млрд рублей.

ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 003Б-02 объемом 114,2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей, количество облигаций в выпуске составляет 22 тыс. 840 штук. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря за час без премаркетинга. Ставка 1-20-го полугодовых купонов установлена на уровне 6,59% годовых. По выпуску объявлены call-опционы: первый через 10 лет с начала размещения, последующие - с периодичностью 5 лет. В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания 20-го купона, ставка последующих купонов (начиная с 21-го купона) будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ плюс 2,5% годовых. ЦБ 16 ноября зарегистрировал третью программу бессрочных облигаций эмитента серии 003Б объемом 500 млрд рублей и два выпуска бондов серий 003Б-01 и 003Б-02, которые будут размещены в рамках данной программы. Компания 7 декабря завершила размещение бессрочных облигаций серии 003Б-01 объемом 150 млрд рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение выпуска 25-летних облигаций серии 005Р-14 объемом 8 млрд 720,735 млн рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу Минфина. Ставка квартального купона установлена на уровне 1,5% годовых до погашения. Компания получила 8,7 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в РФ.

ООО "Транс-Миссия" (агрегатор сервиса "Таксовичкоф") завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 20,24% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 22,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 75% - в дату погашения.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны квартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ООО "Истринская сыроварня" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Таким образом, ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 18% годовых, купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 25-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Феррони" установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставкой ЦБ (действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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