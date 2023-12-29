Сильные изменения индекса Мосбиржи в пятницу маловероятны - "Алор Брокер"

Сильные изменения индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в пятницу маловероятны, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Из важных новостей последних часов стоит отметить заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, что операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции. Это еще негатив для акций "МТС". Ранее эта бумага была интересна как некая альтернатива облигациям, поскольку дивиденды всегда были стабильными, прогнозируемыми и относительно высокими. Но сейчас дивидендная доходность бумаги будет уступать доходностям ОФЗ и банковских депозитов. Драйверов роста немного, и покупать ее в среднесрочных целях смысла нет, - указывает эксперт. - Среди еще одного негатива можно отметить просадку котировок акций "Газпром нефти" на 2% после падения на 8,3% накануне из-за дивидендного "гэпа". Таким образом, по итогам двух последних дней бумага упала больше, чем на величину выплат, и сейчас находится на несильной технической поддержке. Среднесрочный взгляд на бумаги эмитента позитивный".

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