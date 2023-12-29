"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с прогнозной ценой $60,4

"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60,4 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Citigroup, как и другие крупные банки США, успешно прошел через весенние потрясения в секторе, выдержал стресс-тесты ФРС и показывает в целом неплохие финансовые результаты в текущем году. Мы полагаем, что благодаря высокой диверсификации и большим масштабам бизнеса, сильным капитальным позициям ведущие игроки продолжат уверенно смотреться в финансовом плане в нынешних сложных экономических условиях, и рассчитываем на улучшение отношения инвесторов к их акциям. Бумаги Citigroup торгуются с заметным дисконтом к аналогам и собственным историческим мультипликаторам и, на наш взгляд, неплохо подойдут для среднесрочных покупок", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др., является первичным дилером ценных бумаг казначейства США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.