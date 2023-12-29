Рубль немного теряет относительно доллара и юаня на фоне завершения налоговых выплат декабря

Москва. 29 декабря. Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль немного снижается в условиях завершения налоговых выплат декабря - компании-экспортеры перечислили средства в четверг.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,62 руб./$1 (+26 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 68,41 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,3 коп. - до 12,633 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта показывает отрицательную динамику, потеряв заметный фактор поддержки текущей недели - компании-экспортеры завершили налоговые выплаты декабря, перечислив в бюджет в четверг НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно. Нефтяные котировки немного подрастают после ощутимого снижения накануне, не задавая понятного вектора рублю.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,28 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,85 за баррель, что на 0,11% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями малоактивные торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 206 тыс., а не 205 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Между тем отрицательное сальдо американской внешней торговли товарами в ноябре расширилось до $90,3 млрд с пересмотренных $89,6 млрд месяцем ранее, согласно предварительным официальным данным. Экспорт товаров в прошлом месяце сократился на 3,6%, до $164,1 млрд, импорт - на 2,1%, до $255,4 млрд.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 снижается на 0,22%, китайский CSI300 растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,35%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,48%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с новогодними праздниками. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,08%.