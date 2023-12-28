Рубль уверенно вырос к основным валютам с учетом спроса на ликвидность в день перечисления в бюджет последних налогов года

Москва. 28 декабря. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам четверга; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в единый день уплаты налогов и приближающихся длительных новогодних каникул.

Курс доллара США составил 89,36 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,91 рубля ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,62 руб./EUR1, подешевев на 1,55 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,75 рубля, до 93,98 руб. Курс китайского юаня упал на 13,5 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов четверга. Значительную часть сессии поддержку котировкам продолжал оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты декабря. Сегодня они перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Кроме того, рост рубля мог быть связан с закрытием длинных позиций по валюте в преддверии длинных новогодних каникул.

Доходы и расходы федерального бюджета по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "По доходам и по расходам показатели выше, чем планировали. Выросли доходы - выросли расходы. Доходы, в первую очередь, ненефтегазовые, на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане - было 8,93 трлн рублей, может быть, будет около 9 трлн рублей", - сказал он в среду журналистам в Москве.

Говоря о расходах, министр отметил: "Основные приросты у нас понятно где (по каким именно статьям расходов бюджета), поэтому рост расходов тоже есть. У нас по плану был 29 трлн рублей бюджет, а по факту - 32,2 трлн рублей". "Общий объем расходов растет. Конечно, переструктурирование расходов идет, но это нормально", - сказал министр.

Он также напомнил, что в текущем году средства ФНБ направляются на сбалансированность бюджета (2,9 трлн рублей). "Раньше мы использовали нашу текущую ликвидность и остатки на казначейском счете, мы же не можем через год переносить наши остатки и забирать у наших получателей, поэтому все, что забирали, будет компенсировано из ФНБ", - сказал министр.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что Минфин с 7 декабря по 12 января направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит 11,7 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. Объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.

Как рассказал "Интерфаксу" директор казначейства Инбанка Сергей Черняков, в начале и середине этой неделе на валютном рынке образовался повышенный спрос на иностранную валюту, что привело к росту курса доллара США по отношению к российскому рублю.

"В то же время ставки на рынке как однодневных валютных свопов USD/RUB, так и в определенный момент времени синтетических 3-месячных свопов перешли в отрицательную зону, что показывало кратковременность всплеска спроса на иностранную валюту и возможность в дальнейшем падения курса доллара США к российскому рублю. Такой сценарий начал реализовываться со второй половины среды и продолжился в четверг. В последние предновогодние дни валютный рынок постепенно закрывается, и диапазон движения иностранной валюты должен ограничиться диапазоном 89,5-91,5 руб./$1", - говорит Черняков.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, несмотря на сильное падение запасов энергоносителей в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $78,78 за баррель, что на 1,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,55%, до $73,68 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,508 млн баррелей за неделю, которая завершилась 22 декабря.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в Штатах на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 декабря на 1,401 рубля, до 90,3041 руб./$1, и уменьшил курс евро на 79,45 копейки, до 100,5506 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 1,3504 рубля по отношению к среде и составил 90,3174 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,5141 рубля и составил 90,1543 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 039,02 млн, из которых $542,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 496,576 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 80,1 копейки, до 100,493 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 92,37 копейки, до 100,4054 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR685,917 млн, из которых EUR179,365 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR755,665 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 декабря осталась на прежнем уровне - 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц также не изменилась относительно предыдущего дня - 15,2% годовых, на 3 месяца - повысилась в четверг относительно среды на 3 базисных пункта, до 14,43% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 12,4% годовых.