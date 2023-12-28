.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль уверенно вырос к основным валютам с учетом спроса на ликвидность в день перечисления в бюджет последних налогов года
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре промпроизводство в РФ выросло на 4,3%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 4,3% после 5,3% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста показателя на 4,4%.. В январе-ноябре промпроизводство увеличилось на 3,6%
 
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в январе-ноябре в 3,3%
Рост ВВП РФ в ноябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,4% в годовом сравнении после повышения на 5,1% в октябре, 5,6% в сентябре, 5,5% в августе, 5,2% в июле, 5,7% в июне, 5,8% в мае, 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, 2,6% в...
 
Доходы и расходы бюджета РФ по итогам 2023 года превысят плановые показатели
Доходы и расходы федерального бюджета по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "По доходам и по расходам показатели выше, чем планировали. Выросли доходы - выросли расходы. Доходы, в...
 
Рекламный рынок может превысить 1 трлн рублей
Российский рекламный рынок по итогам 2023 г. восстановится после прошлогоднего падения и достигнет рекордных за всю свою историю показателей, следует из прогнозов рекламных группах OMD OM Group, Okkam, АДВ, "Игроник", NMi Group, а также агентств...
 
28 декабря 2023 года 19:40

Рубль уверенно вырос к основным валютам с учетом спроса на ликвидность в день перечисления в бюджет последних налогов года

Москва. 28 декабря. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам четверга; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в единый день уплаты налогов и приближающихся длительных новогодних каникул.

Курс доллара США составил 89,36 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,91 рубля ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,62 руб./EUR1, подешевев на 1,55 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,75 рубля, до 93,98 руб. Курс китайского юаня упал на 13,5 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов четверга. Значительную часть сессии поддержку котировкам продолжал оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты декабря. Сегодня они перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Кроме того, рост рубля мог быть связан с закрытием длинных позиций по валюте в преддверии длинных новогодних каникул.

Доходы и расходы федерального бюджета по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "По доходам и по расходам показатели выше, чем планировали. Выросли доходы - выросли расходы. Доходы, в первую очередь, ненефтегазовые, на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане - было 8,93 трлн рублей, может быть, будет около 9 трлн рублей", - сказал он в среду журналистам в Москве.

Говоря о расходах, министр отметил: "Основные приросты у нас понятно где (по каким именно статьям расходов бюджета), поэтому рост расходов тоже есть. У нас по плану был 29 трлн рублей бюджет, а по факту - 32,2 трлн рублей". "Общий объем расходов растет. Конечно, переструктурирование расходов идет, но это нормально", - сказал министр.

Он также напомнил, что в текущем году средства ФНБ направляются на сбалансированность бюджета (2,9 трлн рублей). "Раньше мы использовали нашу текущую ликвидность и остатки на казначейском счете, мы же не можем через год переносить наши остатки и забирать у наших получателей, поэтому все, что забирали, будет компенсировано из ФНБ", - сказал министр.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что Минфин с 7 декабря по 12 января направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит 11,7 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. Объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.

Как рассказал "Интерфаксу" директор казначейства Инбанка Сергей Черняков, в начале и середине этой неделе на валютном рынке образовался повышенный спрос на иностранную валюту, что привело к росту курса доллара США по отношению к российскому рублю.

"В то же время ставки на рынке как однодневных валютных свопов USD/RUB, так и в определенный момент времени синтетических 3-месячных свопов перешли в отрицательную зону, что показывало кратковременность всплеска спроса на иностранную валюту и возможность в дальнейшем падения курса доллара США к российскому рублю. Такой сценарий начал реализовываться со второй половины среды и продолжился в четверг. В последние предновогодние дни валютный рынок постепенно закрывается, и диапазон движения иностранной валюты должен ограничиться диапазоном 89,5-91,5 руб./$1", - говорит Черняков.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, несмотря на сильное падение запасов энергоносителей в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $78,78 за баррель, что на 1,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,55%, до $73,68 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,508 млн баррелей за неделю, которая завершилась 22 декабря.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в Штатах на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 декабря на 1,401 рубля, до 90,3041 руб./$1, и уменьшил курс евро на 79,45 копейки, до 100,5506 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 1,3504 рубля по отношению к среде и составил 90,3174 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,5141 рубля и составил 90,1543 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 039,02 млн, из которых $542,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 496,576 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 80,1 копейки, до 100,493 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 92,37 копейки, до 100,4054 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR685,917 млн, из которых EUR179,365 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR755,665 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 декабря осталась на прежнем уровне - 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц также не изменилась относительно предыдущего дня - 15,2% годовых, на 3 месяца - повысилась в четверг относительно среды на 3 базисных пункта, до 14,43% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 12,4% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 декабря 2023 года 19:56
Рынок акций РФ превысил 3100п по индексу МосБиржи на бумагах финкомпаний и нефтяников, несмотря на рост рубля
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $79 за баррель); индекс МосБиржи смог превысить рубеж 3100 пунктов за счет роста бумаг финансовых компаний во главе с расписками Ozon и акций нефтяников, индекс РТС поднялся к уровню начала декабря на фоне резкого укрепления рубля в налоговый период.    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 19:08
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 28 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на небольшое коррекционное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 19:04
Индекс Мосбиржи в 2024 году будет стремиться к отметке 3500п и выше - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи в 2024 году будет стремиться к отметке 3500 пунктов и выше, полагают аналитики инвесткомпании "Велес Капитал". "Российский фондовый рынок по итогам декабря теряет около 2,4% и по ходу месяца падал до минимума с июля на фоне отсутствия значимых драйверов для повышения и сдержанной...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 18:44
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций ФосАгро
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии инвестбанка. "Компания "ФосАгро" в среду опубликовала пресс-релиз с предварительными операционными результатами за 2023 год. Объем экспорта удобрений незначительно вырос - до 8,7...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 18:16
Рубль исчерпал краткосрочные драйверы роста - Freedom Finance Global
Рубль исчерпал краткосрочные драйверы роста, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Курс доллара к рублю в ходе сессии 28 декабря опустился под отметку 89,5 руб./$1 впервые с 19 декабря, - констатирует эксперт. - Пара USD/RUB движется вниз пятый день подряд, так как на фоне...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 17:51
Вероятна стабилизация курса рубля в пределах 85-95 руб./$1 в следующем году - Райффайзенбанк
Вероятна стабилизация курса рубля в пределах 85-95 руб./$1 в следующем году, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Мы ожидаем в 2024 году сохранения курса рубля вблизи текущих уровней (85-95 руб./$1). Поддерживать рубль, как и сейчас, должен относительно нормальный результат по текущему счету (ниже...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 17:15
Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 90-100 руб./$1 с середины весны - ПСБ
Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 90-100 руб./$1 с середины весны, где и останется до конца года, отмечается в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на 2024 год. "В течение большей части 2023 года рубль поступательно слабел из-за расширения доли его использования в экспортных расчётах и...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 16:42
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500-3600 пунктов - РСХБ
Целевой уровень индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500-3600 пунктов, говорится в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ). "Высокие ставки будут сохраняться и давить на рынок акций достаточно долгое время, - прогнозируют эксперты банка. - По нашим консервативным прогнозам, условия для...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 15:58
Доходности ОФЗ в 2024г, вероятно, продолжат снижаться - Райффайзенбанк
Доходности ОФЗ в 2024 году, вероятно, продолжат снижаться, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Кривая ОФЗ сейчас фактически не имеет наклона, на отрезке от 2 до 10 лет доходности близки к 11,9%, - пишут аналитики банка. - Доходности в дальнем конце кривой сейчас скорректировались вниз от...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 15:35
Рубль уверенно растет к основным валютам с учетом спроса на ликвидность в день перечисления в бюджет последних налогов года
Москва. 28 декабря. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль уверенно растет к бивалютной корзине с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в единый день уплаты налогов.    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 15:29
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100пп до конца текущей недели - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов до конца текущей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи в четверг снижается после шести сессий роста, в ходе которых пытался закрепиться выше 3100 пунктов, - отмечает аналитик....    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 14:59
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 212 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 212 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,45%, стоп-приказ: 177руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Благодаря гибкой и...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 14:37
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4760-4800п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4760-4800 пунктов в четверг, относительно спокойный характер торгов может сохраниться до конца текущей недели, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Перед открытием рынка выйдет еженедельная статистика числа обращений...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walgreens Boots Alliance с целью $32,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walgreens Boots Alliance Inc. с целью $32,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент опубликует квартальный...    читать дальше
.
28 декабря 2023 года 13:37
Инвесторам стоит сохранять консервативную стратегию в ОФЗ в 2024г - ПСБ
Инвесторам на рынке рублевых гособлигаций стоит сохранять консервативную стратегию в следующем году, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "2023 год оказался не самым удачным для классических ОФЗ из-за ослабления рубля, роста инфляционных рисков и повышения ключевой ставки с 7,5% до 16% годовых....    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.