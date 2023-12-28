28 декабря 2023 года 19:08
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 28 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на небольшое коррекционное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,39% от номинала (доходность - 10,04% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,23% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день всего на 1 базисный пункт - до 32,41% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 15,96% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году также подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 55,01% от номинала (доходность выросла на 13 базисных пунктов, составив 31,9% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая составила 54,01% от номинала (их доходность увеличилась на 6 базисных пунктов, до 23,57% годовых); котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году также остались на уровне среды - 49,9% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 19,98% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась, составив 65,28% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг плавное снижение в рамках коррекции после уверенного роста, отмечавшегося в течение последних нескольких дней.
Процентные ставки казначейских облигаций США слегка поднимаются в четверг после снижения до многомесячных минимумов накануне. Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 1,5 базисного пункта, составив 3,81% годовых. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 2 базисных пункта и составляет 4,26% годовых.
Накануне гособлигации США с погашением через 10 лет зафиксировали падение доходности до минимума с 19 июля, 2-летние госбонды - до самого низкого уровня с 17 мая. Снижение процентных ставок было вызвано масштабным, на $58 млрд, размещением нового госдолга. Кроме того, инвесторы полагают, что Федрезерв в следующем году начнет снижать процентные ставки на фоне замедления инфляции. Рынок оценивает вероятность сокращения стоимости заимствований на заседании в марте примерно в 85%.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
28 декабря 2023 года 19:56
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $79 за баррель); индекс МосБиржи смог превысить рубеж 3100 пунктов за счет роста бумаг финансовых компаний во главе с расписками Ozon и акций нефтяников, индекс РТС поднялся к уровню начала декабря на фоне резкого укрепления рубля в налоговый период. читать дальше
.
28 декабря 2023 года 19:40
Москва. 28 декабря. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам четверга; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в единый день уплаты налогов и приближающихся длительных новогодних каникул. читать дальше
.
28 декабря 2023 года 19:04
Индекс Мосбиржи в 2024 году будет стремиться к отметке 3500 пунктов и выше, полагают аналитики инвесткомпании "Велес Капитал".
"Российский фондовый рынок по итогам декабря теряет около 2,4% и по ходу месяца падал до минимума с июля на фоне отсутствия значимых драйверов для повышения и сдержанной... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 18:44
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии инвестбанка.
"Компания "ФосАгро" в среду опубликовала пресс-релиз с предварительными операционными результатами за 2023 год. Объем экспорта удобрений незначительно вырос - до 8,7... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 18:16
Рубль исчерпал краткосрочные драйверы роста, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
"Курс доллара к рублю в ходе сессии 28 декабря опустился под отметку 89,5 руб./$1 впервые с 19 декабря, - констатирует эксперт. - Пара USD/RUB движется вниз пятый день подряд, так как на фоне... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 17:51
Вероятна стабилизация курса рубля в пределах 85-95 руб./$1 в следующем году, полагают аналитики Райффайзенбанка.
"Мы ожидаем в 2024 году сохранения курса рубля вблизи текущих уровней (85-95 руб./$1). Поддерживать рубль, как и сейчас, должен относительно нормальный результат по текущему счету (ниже... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 17:15
Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 90-100 руб./$1 с середины весны, где и останется до конца года, отмечается в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на 2024 год.
"В течение большей части 2023 года рубль поступательно слабел из-за расширения доли его использования в экспортных расчётах и... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 16:42
Целевой уровень индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500-3600 пунктов, говорится в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ).
"Высокие ставки будут сохраняться и давить на рынок акций достаточно долгое время, - прогнозируют эксперты банка. - По нашим консервативным прогнозам, условия для... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 15:58
Доходности ОФЗ в 2024 году, вероятно, продолжат снижаться, говорится в комментарии Райффайзенбанка.
"Кривая ОФЗ сейчас фактически не имеет наклона, на отрезке от 2 до 10 лет доходности близки к 11,9%, - пишут аналитики банка. - Доходности в дальнем конце кривой сейчас скорректировались вниз от... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 15:35
Москва. 28 декабря. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль уверенно растет к бивалютной корзине с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в единый день уплаты налогов. читать дальше
.
28 декабря 2023 года 15:29
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов до конца текущей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.
"Индекс Мосбиржи в четверг снижается после шести сессий роста, в ходе которых пытался закрепиться выше 3100 пунктов, - отмечает аналитик.... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 14:59
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 212 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,45%, стоп-приказ: 177руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Благодаря гибкой и... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 14:37
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4760-4800 пунктов в четверг, относительно спокойный характер торгов может сохраниться до конца текущей недели, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.
"Перед открытием рынка выйдет еженедельная статистика числа обращений... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walgreens Boots Alliance Inc. с целью $32,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Эмитент опубликует квартальный... читать дальше
.
28 декабря 2023 года 13:37
Инвесторам на рынке рублевых гособлигаций стоит сохранять консервативную стратегию в следующем году, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"2023 год оказался не самым удачным для классических ОФЗ из-за ослабления рубля, роста инфляционных рисков и повышения ключевой ставки с 7,5% до 16% годовых.... читать дальше
.