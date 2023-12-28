Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 28 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на небольшое коррекционное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,39% от номинала (доходность - 10,04% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,23% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день всего на 1 базисный пункт - до 32,41% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 15,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 55,01% от номинала (доходность выросла на 13 базисных пунктов, составив 31,9% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая составила 54,01% от номинала (их доходность увеличилась на 6 базисных пунктов, до 23,57% годовых); котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году также остались на уровне среды - 49,9% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 19,98% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась, составив 65,28% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг плавное снижение в рамках коррекции после уверенного роста, отмечавшегося в течение последних нескольких дней.

Процентные ставки казначейских облигаций США слегка поднимаются в четверг после снижения до многомесячных минимумов накануне. Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 1,5 базисного пункта, составив 3,81% годовых. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 2 базисных пункта и составляет 4,26% годовых.

Накануне гособлигации США с погашением через 10 лет зафиксировали падение доходности до минимума с 19 июля, 2-летние госбонды - до самого низкого уровня с 17 мая. Снижение процентных ставок было вызвано масштабным, на $58 млрд, размещением нового госдолга. Кроме того, инвесторы полагают, что Федрезерв в следующем году начнет снижать процентные ставки на фоне замедления инфляции. Рынок оценивает вероятность сокращения стоимости заимствований на заседании в марте примерно в 85%.