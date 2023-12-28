Индекс Мосбиржи в 2024 году будет стремиться к отметке 3500п и выше - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в 2024 году будет стремиться к отметке 3500 пунктов и выше, полагают аналитики инвесткомпании "Велес Капитал".

"Российский фондовый рынок по итогам декабря теряет около 2,4% и по ходу месяца падал до минимума с июля на фоне отсутствия значимых драйверов для повышения и сдержанной дивидендной доходности основных эмитентов, - напоминают аналитики. - Индикатор РТС, тем временем, потерял около 5,2% в том числе из-за более слабого рубля. В целом восстановлению индекса Мосбиржи в 2023 году помимо слабости рубля помогла дальнейшая адаптация компаний к санкционным условиям, процессы редомициляции и выплаты многими эмитентами дивидендов, которые стали значимым позитивным фактором для всего рынка".

Эксперты инвесткомпании считают, что ограничивать повышение индекса Мосбиржи в 2024 году может потенциальное укрепление рубля, в частности, в 1-м квартале до президентских выборов в марте. "Тем не менее, при прочих равных позитивными факторами для рынка, вероятно, останутся дивидендные ожидания и редомициляция компаний, а также надежды на переход ЦБ РФ к снижению процентной ставки по мере ослабления инфляции, - указывают в "Велес Капитале". - При отсутствии негативных геополитических сигналов индекс Мосбиржи в 2024 году может стремиться к отметке 3500 пунктов и стабилизироваться выше. В 1-м квартале основные эмитенты будут отчитываться за 2023 год и, вероятно, дадут почву для размышлений в отношении размера итоговых годовых выплат".

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