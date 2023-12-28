SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций ФосАгро

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Компания "ФосАгро" в среду опубликовала пресс-релиз с предварительными операционными результатами за 2023 год. Объем экспорта удобрений незначительно вырос - до 8,7 млн т (8,6 млн т в 2022 году). Доля поставок в дружественные страны увеличилась на 5 п. п. г/г до 75%, а доля Европы почти не изменилась - 23%. Экспорт азотно-минеральных удобрений вырос на 6,5%, а кормовых фосфатов - на 8,7%.В 2023 году экспортные продажи удобрений увеличились на 1%, что немного лучше наших прогнозов (минус 0,4%). Мы считаем новость умеренно позитивной. По нашим оценкам, акции компании торгуются с коэффициентами EV/EBITDA 5,7 и P/E 7,8 на 2024 год, что соответственно на 12% и 16% выше средних за 2018-2022 годы (5,1 и 6,7)", - пишут аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалев.

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