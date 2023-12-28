Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 90-100 руб./$1 с середины весны - ПСБ

Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 90-100 руб./$1 с середины весны, где и останется до конца года, отмечается в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на 2024 год.

"В течение большей части 2023 года рубль поступательно слабел из-за расширения доли его использования в экспортных расчётах и быстрого роста спроса на валюту со стороны импорта, - пишут аналитики. - Но с осени рубль начал восстанавливать свои позиции на фоне усиления валютного контроля, в первую очередь после введения обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, позволившей сбалансировать рынок. Отчасти поддержку оказало ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. На фоне сезонного спада импорта в начале года допускаем инерционный уход доллара ниже 90 руб./$1. Но с середины весны ввиду завершения действия норм валютного контроля (в мае) курс доллара вернётся в 90-100 руб./$1, где и останется до конца года. От более сильного ослабления рубль удержат восстановление чистого экспорта и высокие ставки".

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